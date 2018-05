Cả gia đình 6 người thực hiện loạt đánh bom tại Indonesia

(Dân Việt) Chiều 13.5, lực lượng chức năng Indonesia đã công bố kết quả điều tra sơ bộ 3 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào 3 nhà thờ Thiên chúa giáo ở thành phố Surabaya, trong đó xác định thủ phạm là một gia đình 6 người gồm bố, mẹ và 4 người con từ 9 đến 18 tuổi

Cảnh sát gác tại hiện trường vụ đánh bom tại Surabaya, Đông Java ngày 13.5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Surabaya, người phát ngôn cảnh sát tỉnh Đông Java, Frans Burung Mangera cho biết gia đình trên có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và nằm trong số 500 người Indonesia theo IS trở về từ chiến trường Syria. Trong loạt vụ tấn công xảy ra ngày 13.5, người chồng đã lái một xe ô tô chở chất nổ đâm vào cửa một nhà thờ, hai vụ tấn công nhằm vào 2 nhà thờ khác sau đó, một vụ là do vợ cùng hai bé gái 9 và 12 tuổi thực hiện, vụ còn lại do 2 con trai riêng 16 và 18 tuổi của người chồng tiến hành.

Theo báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng Indonesia, số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công này đã lên tới 13 người trong khi 40 người bị thương vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Chính phủ Indonesia cho rằng nhóm khủng bố JAD có quan hệ với IS là thủ phạm của các vụ tấn công này. Trong khi đó, hãng tin Amaq đăng tải thông tin IS thừa nhận đã gây ra các vụ tấn công tại Indonesia.

Ngay trong ngày 13.5, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới hiện trường thị sát, đồng thời ra tuyên bố lên án các vụ tấn công là hành động "man rợ", cướp đi mạng sống của nhiều người vô tội. Ông đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát truy tìm thủ phạm và triệt phá mạng lưới của những kẻ đã gây ra các vụ tấn công này.

Nhà thờ Công giáo Thánh Maria Tak Bercela, nhà thờ Thiên chúa giáo Indonesia và nhà thờ Central Pentecost ở thành phố Surabaya là 3 địa điểm bị tấn công trong ngày 13.5. Lực lượng chức năng đã phong tỏa các con phố bao quanh 3 nhà thờ này để tiến hành điều tra và phá dỡ chất nổ còn sót lại.

Theo Phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, tướng Tito Karnavian ngày 13.5 cho biết, các đối tượng đánh bom liều chết ở thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, Indonesia được huấn luyện bài bản để qua mặt các cơ quan chống khủng bố.

Ông Tito cho biết: “Các đối tượng khủng bố này đã được huấn luyện để liên lạc với nhau qua Internet nhằm qua mặt cơ quan Tình báo cũng như các cơ quan chống khủng bố của Indonesia".

Các cơ quan chống khủng bố của Indonesia có thể tìm ra những kẻ khủng bố được huấn luyện bài bản dựa trên những bằng chứng thu được từ những vụ khủng bố trước đó. Trong một số vụ bắt giữ trước đó, cảnh sát Indonesia đã thu được nhiều loại sách, tài liệu hướng dẫn về cách thức liên lạc cũng như tiến hành các hành động khủng bố tại Indonesia.