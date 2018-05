Các nhà khoa học dự đoán một bệnh dịch sắp xảy ra y học phải bó tay

(Dân Việt) Một loại nấm miễn dịch với thuốc trong tương lai gần có thể gây bùng phát dịch bệnh, dẫn đến cái chết của cây cỏ, động vật và cả con người.

Đây là kết luận của một nghiên cứu chung do các nhà khoa học trường College Hoàng gia London và Đại học Exeter thực hiện, vừa được công bố trên tạp chí Science.

Theo các chuyên gia, loại nấm này có thể trở thành một "siêu vi khuẩn" có khả năng kháng thuốc và chiến thắng cả thuốc kháng nấm, vốn thường bị lạm dụng trong các ngành y học và nông nghiệp.

Đồng thời, các nhà khoa học chỉ ra rằng con người hiện nay đang đánh giá thấp nguy hại của nấm, và chỉ sắp tới đây thôi loại "siêu vi khuẩn" mới này sẽ làm chúng ta khốn đốn. Do đó, các chuyên gia kêu gọi phát triển các loại dược phẩm có khả năng chống chọi với mối đe dọa này.

Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định rằng các bệnh viêm nhiễm có nguồn gốc từ nấm gây ra nhiều trường hợp tử vong hơn so với bệnh ung thư vú và bệnh sốt rét. Cũng theo dữ liệu của họ, tỷ lệ tử vong từ các bệnh do nấm gây ra có thể so sánh với tỷ lệ tử vong từ bệnh lao và AIDS.