Các nước trên thế giới xử phạt mại dâm như thế nào?

(Dân Việt) Việc 3 phụ nữ cùng một người đàn ông bị Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) đưa ra vỉa hè công khai hành vi mua, bán dâm và chứa mại dâm đang gây tranh cãi xung quanh việc xử phạt mại dâm. Trên thế giới, một số nước xem mại dâm là hợp pháp, nhưng nhiều nước lại xử phạt nặng.

Trên thế giới ước tính có 109 quốc gia xem gia mại dâm là bất hợp pháp, 11 quốc gia quy định hạn chế mại dâm, 77 quốc gia chấp nhận mại dâm là hợp pháp và 5 quốc gia chưa có luật về mại dâm, theo trang tin Chartsbin.

Dưới đây là những hình thức xử phạt mại dâm ở một số nước trên thế giới:

Trung Quốc

Luật Trung Quốc rất rõ ràng: mại dâm là bất hợp pháp nhưng vẫn có rất nhiều người hành nghề bán dâm tại đây. Theo tờ South China Morning Post, Liên Hiệp Quốc tin rằng có khoảng 4 - 6 triệu phụ nữ trưởng thành Trung Quốc có liên quan tới mại dâm. Tuy nhiên, một số ước tính khác thậm chí còn đưa ra con số lên tới 10 triệu người.

Giới chức trách Trung Quốc thường xuyên có các hoạt động truy quét để ngăn chặn mại dâm. Theo Luật pháp Trung Quốc, gái mại dâm bị bắt sẽ phải vào trại cải tạo lao động. Trong khi những hành vi vi phạm nghiêm trọng như ép buộc người khác tham gia hoạt động mại dâm có thể phải chịu hình phạt tới 10 năm tù. Khách hàng mua dâm người chưa thành niên có thể chịu phạt tới 15 năm tù và 20 năm nếu tái phạm.

Pháp

Mâm dâm được xem là hợp pháp ở Pháp nhưng khoảng 18.000 gái bán hoa ở đất nước này có thể bị phạt nếu hoạt động của họ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây phiền nhiễu đến người xung quanh hoặc diễn ra ở nơi công cộng phản cảm. Theo luật, gái mại dâm có thể đối mặt với án phạt 6 tháng tù hoặc phạt tiền lên đến 7.500 USD nếu bị vi phạm những điều kể trên và bị kết án theo luật.

Mỹ

Mua bán dâm là bất hợp pháp tại Mỹ, trừ ở Nevada - nơi nhà chứa được cấp giấy phép ở một số khu vực trong bang này.

Theo phần lớn các điều luật thì mua bán dâm hay tham gia vào mua bán dâm ở Mỹ đều bị xem là có hành vi phạm tội. Luật của Mỹ trừng phạt việc thỏa mãn, trao đổi hay quảng bá mua bán dâm bằng hình thức phạt hoặc án tù khá nặng.

Buôn bán, tuyển dụng và vận chuyển người bằng vũ lực hoặc bằng cách lừa dối, xúi giục hay lấy tiền mà người bán dâm kiếm được, hay chứa chấp và bắt nạt người bán dâm cũng bị xem là có tội tại Mỹ.

Tây Ban Nha

Barcelona phạt tiền lên đến 3.000 Euro (4.050 USD) đối với khách mua dâm và phạt từ 300-750 Euro cho gái mại dâm làm việc trên đường phố. Madrid phạt khách mua dâm từ 750-3000 Euro. Tuy nhiên, ở Tây Ban Nha có La Junquera, một thị trấn nằm trên biên giới với Pháp vốn là trung tâm đèn đỏ nổi tiếng.

Canada

Trao đổi tình dục tuy không bị coi là bất hợp pháp tại Canada, nhưng mọi hoạt động đi kèm với mua bán dâm thì bị coi là phạm tội. Người mua dâm sẽ phải đối mặt với mức phạt tối thiểu 500 USD và đến 5 năm tù.

Ai Cập

Luật pháp nước này quy định chỉ phạt gái mại dâm không phạt khách mua dâm. Khách mua dâm được xem là một nhân chứng và được miễn các hình phạt để làm chứng chống lại gái mại dâm. Hình phạt đối với gái mại dâm là từ 3-36 tháng tù và phạt tiền.

Thụy Điển

Thụy Điển đã đi tiên phong trong việc trừng phạt những người trả tiền để mua dâm vào năm 1999, với thời hạn 6 tháng tù và phạt tiền dựa trên thu nhập của người mua dâm.

Anh

Tự thân việc bán dâm không phải là bất hợp pháp tại Anh, nhưng hoạt động liên quan tới mại dâm lại là bất hợp pháp.

Nói cách khác làm gái/trai gọi hay là người bán dâm độc lập thì không phải là tội nhưng khuyến khích và kiểm soát mại dâm để hưởng lợi thì lại là bất hợp pháp tại Anh.

Tuy nhiên, buôn người, làm nghề ma cô, bảo kê và điều hành nhà chứa hay mời chài tình dục trên đường phố đều là các tội hình sự. Ngoài ra, khách hàng của gái mại dâm bị ép buộc vào hoạt động mại dâm sẽ bị truy tố, ngay cả khi khách hàng không biết gì về việc ép buộc.

Argentina

Hành động mua bán dâm là hợp pháp tại Argentina, nhưng nước này hình sự hóa những hành vi có tổ chức như nhà chứa hay ma cô, bảo kê.

Đây là đất nước có tổ chức của người bán dâm lớn nhất thế giới, Hiệp hội Phụ nữ bán dâm Argentina (the Association of Women Prostitutes of Argentina - AMMAR). Tuy nhiên luật Argentine vẫn cho phép các tỉnh thành được phép bắt người bán dâm nếu có hành vi phản cảm hay bê bối tại nơi công cộng.

Ấn Độ

Tại Ấn Độ, mại dâm là hợp pháp, nhưng những hoạt động liên quan tới mại dâm như mồi chài bắt khách ở nơi công cộng hay tạt xe vào vỉa hè để đón người bán dâm, hoặc làm chủ hay điều hành nhà chứa, làm "tú ông, tú bà" đều là phạm tội.