Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Bằng chứng phạm tội

(Dân Việt) Sau khi Genene Jones rời khỏi bệnh viện và tới làm việc tại một phòng khám tư, những triệu chứng khó hiểu ở các bệnh nhi lại tiếp tục xuất hiện.

Từ năm 1971 – 1984, một số bệnh viện ở Mỹ nhận ra rằng số bệnh nhi tử vong đã vượt quá mức cho phép. Đây đều là nơi làm việc của nữ y tá Genene Jones và người này ít nhiều đều tham gia vào quá trình chữa trị. Tuy nhiên, thay vì điều tra rõ ràng, họ chỉ yêu cầu Genene thôi việc. Người ta ước tính cho tới khi bị bắt, đã có khoảng 60 đứa trẻ đáng thương chết dưới bàn tay của nữ y tá máu lạnh này. Động cơ được làm rõ sau đó đã khiến dư luận phải bàng hoàng. Bác sĩ Kathleen Holland. Làm ơn mắc oán Năm 1982, bác sĩ Kathleen Holland mở phòng khám nhi ở Kerrville, Texas. Đúng thời điểm này, Genene Jones cũng vừa nghỉ tại bệnh viện và đã đến gặp Kathleen. Từng có thời gian làm việc cùng nhau và đã được cảnh báo không nên thuê người phụ nữ này, nhưng vị bác sĩ cho rằng những nghi ngờ là không có căn cứ và Genene chẳng qua chỉ là nạn nhân của chế độ nam quyền trong bệnh viện. Ngoài ra, bà thấy rằng Genene là một y tá có năng lực và đang cần cơ hội việc làm, trong khi phòng khám của bà cũng đang thiếu người. Cuối cùng, bác sĩ Kathleen quyết định nhận Genene vào vị trí điều dưỡng. Thậm chí, vị bác sĩ tốt bụng còn giúp Genene ổn định cuộc sống và cho cô thuê phòng ở cùng với 2 con. Từ khi phòng khám được mở ra, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra rất vui mừng bởi Holland nổi tiếng là một bác sĩ giỏi. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng số lượng các bệnh nhi đến khám khá nhiều. Tuy nhiên, vài tháng sau, liên tiếp 7 bệnh nhi đột ngột bị triệu chứng co giật không rõ nguyên nhân. Bác sỹ Holland thường chuyển các ca này tới Bệnh viện Sid Peterson gần đó và cũng không nghĩ rằng có gì đó đáng ngờ, bởi những trường hợp tồi tệ nhất đã không đến và ít nhất các bệnh nhi vẫn hồi phục sau đó. Những nghi ngờ đầu tiên Tuy nhiên, không giống như Holland, một bác sỹ tại Bệnh viện Sid Peterson lại cảm thấy bất thường. Từ những con số những trẻ em bị ảnh hưởng trong cùng một phòng khám, người này cho rằng có một sự mờ ám ở đây, đặc biệt là kể từ khi những đứa trẻ này luôn phục hồi nhanh chóng khi được chăm sóc trong viện. Sau đó, anh đã tìm hiểu và dần phát hiện ra vấn đề ở số lượng lớn các trường hợp tử vong của trẻ em tại bệnh viện nơi Genene Jones đã làm việc trước đây. Người ta bắt đầu nhận ra nữ y tá này đã làm gì đó với những đứa trẻ. Họ đến gặp bác sĩ Holland và hỏi bà có sử dụng succinylcholine, một loại thuốc làm giãn cơ rất mạnh hay không. Bà cho biết bà cũng có loại này trong cơ sở của mình nhưng không sử dụng tới. Vài ngày sau, trong lúc Genene đang dùng bữa trưa, bác sĩ Holland đã lén tự vào kiểm tra các chai succinylcholine. Các lọ thuốc đều gần đầy nhưng một trong số các lọ thuốc đó có lỗ kim châm qua nút cao su. Sau đó bà đã phát hiện những chai gần đầy đó bị đổ nước muối vào. Nói cách khác, có ai đó đã sử dụng loại thuốc cực kỳ nguy hiểm nếu dùng sai cách này với số lượng khá lớn. Ngoài ra, bác sĩ Holland cũng phát hiện có một lọ succinylcholine đã được yêu cầu thêm nhưng ở đây lại bị thiếu. Với tất cả nghi ngờ này, Genene đã không thể đưa ra được những giải thích hợp lý. Thấy mình đã bị nghi ngờ, Genene vội nói rằng mình đang có dấu hiệu quá liều doxepin, một loại thuốc chống lo âu. Tuy mới chỉ sử dụng 4 viên thuốc nhưng nữ y tá đã giả vờ bị hôn mê để các nhân viên cấp cứu điều trị cho mình. Hành vi này đã bị phát giác và bác sĩ Holland quyết định sa thải Genene đồng thời sẵn sàng cung cấp bất cứ điều gì cho các nhà điều tra. Những dấu hiệu phạm tội của Genene Jones dần hé lộ, nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở nghi ngờ. Để có được bằng chứng rõ ràng là điều cực kỳ khó khăn, bởi không ai trực tiếp nhìn thấy hành động thực sự của nữ y tá này. (Còn nữa...) ------------- Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Bất ngờ với động cơ gây án vào 10/3/2019.

