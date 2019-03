Cái chết của 60 đứa trẻ và sự thật về nữ y tá “thiên thần”: Trả giá

(Dân Việt) Với những tội ác kinh hoàng của mình, Genene Jones sẽ chỉ phải ngồi tù 35 năm. Thông tin này đã khiến người thân của các nạn nhân vô cùng bức xúc. Họ quyết tâm tìm mọi cách để thông lý được thực thi.

Ảnh: Genene Jones trong phiên tòa xét xử cái chết của bé Joshua Sawyer, khi đã 66 tuổi. Hai phiên tòa xét xử Có hai phiên tòa riêng biệt dành cho Genene Jones, phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 15/1/1984, xét xử tội ác gây ra cái chết của bé Chelsea McCellan, bệnh nhi đã bị tiêm một liều thuốc giãn cơ dẫn đến tử vong. Phiên tòa thứ hai diễn ra vào ngày 25/2, liên quan đến những hành vi của Genene ở Bệnh viện Bexar. Động cơ chính cho hành động này là việc được tuyên dương và được mọi người ngưỡng mộ như một y tá xuất sắc. Cô ta mong muốn có được sự tập trung chú ý mà những điều đó đem lại, nhưng không kiểm soát được bản thân khiến hành vi này ngày càng trầm trọng và khiến nhiều đứa trẻ đã chết. Theo báo cáo thống kê tại tòa, 25% trẻ em trong ca trực của Jones gần như tim đã bị ngừng đập, khoảng 10% có khả năng tử vong. Tuy nhiên, luật sư của Genene đã đem các nhân chứng tới làm chứng rằng Jones là người tận tâm và hết lòng với bệnh nhân, là người có trách nhiệm. Ban bồi thẩm đã cân nhắc trong nhiều tiếng đồng hồ. Kết thúc phiên tòa, án tù đầu tiên của Genene là 99 năm vì tội giết Chelsea. Án thứ hai là 60 năm vì gây thương tật cho một trẻ sơ sinh 4 tuần tuổi tên Rolando Santos bằng cách tiêm một liều lớn thuốc loãng máu Heparin. May mắn thay cậu bé đã sống sót. Mặc dù Genene đã bị nghi ngờ cố ý sát hại tới 60 đứa trẻ trong thời gian làm y tá tại các cơ sở y tế ở Texas từ năm 1977 đến 1987, nhưng cô ta chỉ bị kết tội với hai tội danh nêu trên. Bởi các nhân viên y tế đã tiêu hủy 9.000 hồ sơ dược phẩm, vì vậy mà những bằng chứng cần thiết theo giấy triệu tập của bồi thẩm đoàn cũng đã bị tiêu hủy. Đi tìm công lý Hai mức án tổng cộng lại là 159 năm tù nhưng vẫn còn có khả năng Genene được phóng thích. Theo thông báo của Sở Tư pháp Hình sự Texas, nữ y tá này dự kiến sẽ được tha tù trước thời hạn vào ngày 24/2/2018 theo một đạo luật của bang Texas có tên gọi Giám sát bắt buộc. Đạo luật này được ban hành vào năm 1977, theo đó, cho phép tất cả các đối tượng bị buộc các tội hình sự được tự động tha tù trước thời hạn sau khi thi hành được một phần bản án và cải tạo tốt. Đạo luật này sau đó đã được sửa đổi vào năm 1987, với quy định loại trừ các đối tượng phạm tội bạo lực ra khỏi diện xem xét. Tuy nhiên, những tù nhân bị buộc tội về hành vi bạo lực bị kết án trước năm 1987 vẫn được áp dụng đạo luật bắt buộc tha tù này. Như vậy, Genene sẽ chỉ phải ngồi tù 35 năm cho những tội ác kinh hoàng của mình. Thông tin này đã khiến người thân của các nạn nhân vô cùng bức xúc. “Một kẻ giết người hàng loạt nhưng vẫn có thể ung dung đi lại trên các phố phường của nước Mỹ là điều điên rồ nhất mà tôi từng nghe thấy”, một người mẹ có con từng là nạn nhân của cựu y tá cho biết. Tuy nhiên theo luật, Genene sẽ chỉ bị kết án tiếp nếu có thêm những người đứng ra tố cáo và đưa ra được những bằng chứng thuyết phục cho thấy người đàn bà này có liên quan đến cái chết của các nạn nhân. Các thân nhân sau đó đã lập nên một nhóm phản đối việc phóng thích Genene. Họ không ngừng tìm thêm các nạn nhân của Genene để kêu gọi họ đứng đơn tố giác, với hy vọng cơ quan công tố sẽ mở tiếp các vụ án giết người khác hòng ngăn cản việc phóng tích tù nhân này. Cuối cùng, những nỗ lực này cũng co kết quả. Ngày 27/5/2017, một năm trước khi Genene dự kiến được phóng khích, các bằng chứng cho thấy cựu nữ y tá Genene Jones giết chết Joshua Sawyer (11 tháng tuổi) vào năm 1981 đã được đưa ra. Theo đó, Genene từng lén tiêm thuốc quá liều cho bệnh nhi này. Những bằng chứng mới được tìm thấy đã giúp buộc tội Genene giết bé Sawyer và khiến người đàn bà này tiếp tục phải ngồi tù cho tới cuối đời. “Dù không thể bù đắp lại những tổn thất mà các gia đình có con nhỏ là nạn nhân của Genene, nhưng bản án này cũng phần nào khiến họ yên lòng, bởi sẽ không còn đứa bé nào có nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo”, một thành viên trong nhóm phản đối việc phóng thích Genene cho biết. ------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 12/3/2019.

