Cái chết rùng rợn của hai thiếu nữ xinh đẹp bị cưỡng hiếp rồi treo xác lên cây

(Dân Việt) Gần 4 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau từ cái chết của 2 thiếu nữ vẫn còn hiện hữu ở làng quê nghèo ấy. Hình ảnh 2 cô gái trẻ bị cưỡng hiếp, sát hại rồi treo cổ lên cây thường được nhắc lại và vẫn khiến nhiều người thương xót cũng như phẫn nộ trước hành động tàn ác của những kẻ phạm tội.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Thi thể hai thiếu nữ xấu số bị treo lên cây sau khi bị cưỡng hiếp và sát hại. Tội ác giữa cánh đồng hoang Tại ngôi làng Katra, huyện Badaun, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) này, gia đình ông Sohan thuộc hàng đẳng cấp thấp của xã hội và được liệt vào danh sách những hộ nghèo khó nhất. Căn nhà trống hơ trống hoác và cũng chẳng có nhà vệ sinh. Cho nên, Murti - cô con gái 14 tuổi xinh đẹp của ông thường phải đợi trời tối để có thể thoải mái đi vệ sinh ở cánh đồng gần nhà. Buổi tối mùa hè oi ả vào ngày 27/5/2014 cũng như bao ngày khác, sợ phải đi một mình, Murti sang rủ cô chị họ Pushpa (15 tuổi) cạnh nhà. Cánh đồng hoang vắng chỉ có tiếng côn trùng cũng không làm hai chị em sợ hãi. Vừa đi, Murti và Pushpa vừa trò chuyện. Hai nạn nhân trong vụ tấn công tình dục nghiêm trọng được xác định là Pushpa (trái) và Murti (phải). Đi vệ sinh xong, hai chị em lập tức trở về. Lúc này, 5 bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, không nói không rằng bịt miệng rồi kéo hai thiếu nữ ra xa một đoạn. Thế rồi, hai tên giữ tay còn những tên còn lại xé rách quần áo họ, dùng vải bịt miệng và trói hai tay nạn nhân ra sau rồi thay nhau cưỡng hiếp hai cô gái dù họ cố nài nỉ van xin. Xong xuôi, chúng siết cổ Murti và Pushpa đến chết sau đó treo cổ các em lên cây xoài gần đó. Về phần gia đình hai cô gái, thấy con đi mãi không về, cha mẹ và một số người thân đã dành cả đêm tìm kiếm. “Chúng tôi đã chờ rất lâu vẫn không thấy con quay về nên đã chia nhau ra đi tìm ở các khu vực gần đó”, ông Sohan cho biết. Ông thậm chí còn đến báo cảnh sát tin con mình mất tích, tuy nhiên cảnh sát làng Katra không những không tiếp nhận mà còn cười cợt chỉ vì gia đình ông nghèo. Sáng hôm sau, người dân trong làng kinh hoàng phát hiện ra thi thể các em trong trạng thái treo cổ lủng lẳng trên cây với trang phục xộc xệch, trên người nhiều vết bầm tím và có dấu hiệu của sự kháng cự. Lúc này, cảnh sát mới mở cuộc điều tra. Tại hiện trường còn vương vãi những đầu thuốc lá được cho là của các thủ phạm bỏ lại. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng xác nhận, 2 thiếu nữ bị cưỡng hiếp, bóp cổ tới chết trước khi bị treo lên cây, một sĩ quan cảnh sát tên Atul Saxena cho biết. Rất đông người dân đã biểu tình sau khi sự việc xảy ra. Thời điểm đó, vụ án cưỡng hiếp và giết người dã man không chỉ khiến ngôi làng mà còn cả đất nước Ấn Độ rúng động. Cảnh sát thờ ơ? Sau khi vụ việc xảy ra, vào ngày 28/5, hàng trăm người dân ở làng Katra đã biểu tình phản đối thái độ không có ý định truy tìm hung thủ của lực lượng cảnh sát địa phương. Họ cho rằng, cảnh sát không mặn mà tới vụ án bởi 2 nạn nhân thuộc những gia đình thuộc đẳng cấp thấp ở Ấn Độ. Trong khi đó, những kẻ giết người được cho là thuộc về tầng lớp Yadav mang đẳng cấp cao trong xã hội, chung đẳng cấp với phần lớn các viên cảnh sát địa phương. Trước tình trạng này, cảnh sát ngay lập tức bắt tay vào điều tra tìm ra hung thủ và cũng để trấn an dư luận. Ông Sohan đau buồn trước cái chết của con gái. 3 ngày sau, ba trong số năm kẻ giết người gồm Pappu, Awadhesh và Urvesh Yadav đã bị bắt và phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Theo đó, khi 5 tên đang hóng gió thì nhận thấy sự xuất hiện của 2 cô gái. Giữa chốn “đồng không mông quạnh” chẳng một bóng người, chúng không bỏ lỡ thời cơ, lập tức lên kế hoạch hãm hại, thỏa mãn cơn thú tính. "Khi hai cô gái chống cự, chúng đã cưỡng hiếp rồi siết cổ họ. Sau đó, chúng dàn dựng mọi chuyện giống như một vụ tự tử bằng cách treo thi thể lên cây và nhanh chóng rời khỏi hiện trường", giám đốc cảnh sát địa phương nói. Gần 4 năm đã trôi qua nhưng các thân nhân của hai thiếu nữ đáng thương vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ và tức tưởi mà con em họ phải chịu. "Con bé rất thích học tiếng Anh và nó luôn ước mơ được đi làm, thế nhưng tất cả đã tan biến", ông Sohan thẫn thờ khi nhớ về con. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 26/2/2018.

