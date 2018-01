Cái chết tức tưởi của nàng dâu 20 tuổi quyên sinh vì nhà chồng bạc đãi

(Dân Việt) Một nàng dâu mới 20 tuổi rơi vào cảnh cùng quẫn đã lựa chọn cách tiêu cực để giải thoát đời mình sau khi bị chồng và nhà chồng hành hạ. Trước khi tìm đến cái chết, cô đã nhắn tin vào máy điện thoại chồng.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Anjum Faizan bên chồng trong ngày cưới. “Tôi đâu biết rằng, nó đi làm dâu mà phải chịu nhiều tủi khổ như vậy. Nhiều lần nó tâm sự và tỏ ra chán nản nhưng nghĩ mâu thuẫn trong chuyện vợ chồng, với gia đình chồng là thường tình nên không để ý, ai ngờ con gái tôi lại phải chịu uất ức đến mức tự tìm cách giải thoát như vậy", mẹ của nạn nhân Anjum Faizan đau buồn đứng trước di ảnh của đứa con gái xấu số. Đoạn clip định mệnh Thông tin về Anjum Faizan (20 tuổi) tự vẫn ngay trong phòng tắm tại ngôi nhà của cha mẹ mình ở Maharashtra, Ấn Độ vào ngày 12/4/2017 vừa qua khiến dư luận nơi đây chưa hết xôn xao, bàn luận. Anjum Faizan đã tự tử bằng cách treo cổ. Trước khi tìm đến cái chết, cô gái trẻ đã tự quay lại video và buộc tội chồng cũng như các thành viên nhà chồng đã hành hạ, đòi của hồi môn của cô. Không tuân theo những yêu cầu vô lý và quá đáng của họ, cô lập tức bị tra tấn dã man rồi bị đuổi về nhà cha mẹ đẻ. Chỉ nghĩ rằng đó là những mâu thuẫn thông thường, cha mẹ cô động viên con gái trở về. Thế rồi một ngày, họ tìm thấy thi thể con gái sau khi phá cửa trong phòng tắm vì không tìm thấy cô gái ở trong nhà. Trong lời nhắn gửi cuối cùng của mình trước khi sang thế giới bên kia, Anjum Faizan đã cầu xin mẹ tha thứ cho hành động của mình và mong muốn công lý sẽ được thực hiện. Trong clip, Anjum nước mắt giàn giụa kể với bố mẹ mình về những bi kịch phải gánh chịu với sự tuyệt vọng. Lúc này, hai người mới hiểu rõ mọi chuyện và đau đớn tự trách mình đã không bên con những lúc khó khăn nhất. Giờ thì mọi việc đã quá muộn. Gia đình chồng chèn ép Anjum Faizan vốn là một cô gái xinh xắn, ngoan hiền, chăm chỉ, được hàng xóm láng giềng yêu mến. Khi vừa tròn 20, Anjum Faizan lên xe hoa về nhà chồng – anh Arift vào ngày 13/1/2017. Hình ảnh cắt ra từ clip được Anjum Faizan quay lại trước khi treo cổ tự vẫn. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi sống chung với nhà chồng, Anjum Faizan thường xuyên phải đối mặt với sự hành hạ của chồng và gia đình nhà chồng, cô luôn phải chịu sự áp đặt của mẹ chồng khiến tình cảm mẹ chồng, nàng dâu chẳng khác gì "nước với lửa". Những người dân xung quanh cho biết họ đã quá quen với những chuyện ầm ĩ trong nhà Arift, mặc dù mới về làm dâu không lâu nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngày Anjum Faizan cũng bị nhà chồng mắng chửi. Ông Sudhaka, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Balapur cho biết: "Chồng cô gái quấy rầy cô vì cô mua một chiếc xe máy mới và giữ tiền hồi môn. Mẹ chồng và người chị dâu thì liên tục trách móc và đôi khi đánh đập cô gái chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt. Cô ấy gọi điện cho bố mẹ và nói rằng sống trong gia đình chồng giống như địa ngục. Vào ngày 11/4 vừa qua, sau một trận đánh thừa sống thiếu chết, chồng của cô gái đã đưa vợ trả cho bố mẹ đẻ”. Cha của cô gái đã gửi đơn tố cáo, yêu cầu Arif và gia đình của anh ta phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Anjum Faizan. Cảnh sát trưởng cũng cho biết họ cũng tiến hành điều tra xem liệu người chồng có đòi ly dị hay không và nếu có đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến người phụ nữ quyết định tự tử. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 3/1/2018.

