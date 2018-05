Chi tiết vụ gia đình 6 người đánh bom tự sát gây kinh hoàng ở Indonesia

(Dân Việt) Gia đình 6 người thực hiện vụ đánh bom tự sát kinh hoàng ở Indonesia cuối tuần qua đều trở về quê hương từ Syria, cảnh sát cho biết.

Indonesia rúng động vì vụ đánh bom khủng bố liên quan của gia đình 6 người.

Theo BBC, gia đình 6 người chia làm ba nhóm tấn công ba nhà thờ Công giáo Indonesia bằng đai bom tự sát, mỗi vụ chỉ cách nhau 5 phút.

Cảnh sát trưởng Tito Karnavian nói, cả 6 thành viên trong gia đình này đều thuộc mạng lưới Jemaah Ansharut Daulah (JAD) ủng hộ phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

6 người này chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hàng trăm công dân Indonesia trở về quê hương từ Syria, nơi IS sắp bị đánh bại hoàn toàn.

Cảnh sát tiết lộ danh tính người bố là Dita Futrianto, đứng đầu một chi nhánh JAD ở địa phương. Rất có thể 6 thành viên trong gia đình đã trực tiếp nhận chỉ thị đánh bom khủng bố ở quê hương từ IS.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Indonesia trong vòng một thập kỷ qua.

7 giờ 30 phút sáng ngày 13.5, hai con trai 16 tuổi và 18 tuổi của Futrianto lái xe máy lao thẳng vào nhà thờ Santa Maria và kích nổ bom mang trên người.

5 phút sau, Futrianto chở vợ là Puji Kuswati và hai con gái đến nhà thờ Diponegoro. Hai cô bé 9 tuổi và 12 tuổi và mẹ kích nổ đai bom quấn quanh người.

Một nhân viên bảo vệ cho biết, người phụ nữ xách theo hai cái túi xông vào bên trong nhà thờ Diponegoro. "Bà ta chạy tới ôm lấy một người và sau đó quả bom phát nổ". Trong khi đó, một mình Futrianto lái xe đi, đâm chiếc xe gắn đầy thuốc nổ của mình vào sân nhà thờ Pentecost.

Đây được coi là vụ đánh bom khủng bố liên hoàn đẫm máu nhất ở Indonesia trong vòng hơn một thập kỷ trở lại. Loạt vụ đánh bom khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Có mặt tại hiện trường, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói các nghi phạm là kẻ "dã man". Ồng tuyên bố đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra và phá tan mạng lưới khủng bố JAD.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (áo trắng) có mặt tại hiện trường vụ đánh bom.

Cũng trong ngày 13.5, một vụ nổ khác xảy ra tại một căn hộ ở Surabaya, khiến 3 người thiệt mạng. Cảnh sát trưởng Đông Java, Mahfud Arifin nói người thiệt mạng là khủng bố, không phải nạn nhân.

Hiện chưa rõ vụ nổ này có liên quan đến các vụ đánh bom khác ở Indonesia hay không.

Cảnh sát cũng phá tan âm mưu tấn công một nhà thờ khác, đồng thời tiêu diệt 4 kẻ nghi ngờ là thành viên JAD tại Cianjur, tỉnh miền Tây Java và bắt giữ hai người.

Đây là đòn tấn công gây hậu quả nặng nề nhất liên quan tới IS ở Indonesia. IS lần đầu đánh bom khủng bố ở quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2016 khiến 4 dân thường thiệt mạng. IS cũng tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ khác, bao gồm vụ tù nhân nổi loạn giết chết 5 quản giáo hồi đầu tháng, trong một nhà tù bảo vệ nghiêm ngặt ở Jakarta.