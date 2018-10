Chiến sự Syria: Nga cáo buộc Mỹ bắt chước chống lại IS

(Dân Việt) Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu và các thành tạo người Kurd được kiểm soát bởi Lầu Năm Góc tiếp tục bắt chước cuộc chiến chống lại phiến quân IS ở phía nam tỉnh Deir ez-Zor.

Nga cho rằng Mỹ đang bắt chước cuộc chiến chống lại IS ở Syria.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu và lực lượng người Kurd của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được kiểm soát bởi Lầu Năm Góc tiếp tục bắt chước cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía nam tỉnh Deir Ez-zor, người đứng đầu Trung tâm hòa giải các bên tham chiến tại Syria, Trung tướng Vladimir Savchenko tuyên bố vào hôm thứ Hai.

"Mặc dù tuyên bố của phía Mỹ về chiến thắng IS ở Syria, những kẻ khủng bố vẫn giữ quyền kiểm soát đối với một số khu vực nhất định của đất nước. Đồng thời, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu và lực lượng người Kurd được kiểm soát bởi Lầu Năm Góc tiếp tục bắt chước cuộc chiến chống lại phiến quân IS ở phía nam tỉnh Deir ez-Zor", tuyên bố này cho biết.

Savchenko nói rằng do những hoạt động này của Mỹ không thực sự hiệu quả, những kẻ khủng bố đã đặt được kiểm soát trên hoàn toàn dải dọc theo bờ phía đông của Euphrates, trải dài khoảng 20 km giữa các khu định cư Khadzhin và Es Sousse.