Chính phủ Mỹ đóng cửa: Điều gì sẽ xảy ra?

(Dân Việt) Nếu xét trên yếu tố ông Trump thuộc đảng Cộng hòa, đây là lần đầu tiên một tổng thống nắm quyền kiểm soát quốc hội vẫn không thể thông qua ngân sách.

Nhà Trắng sẽ đóng cửa trong thời gian tới.

Tròn một năm sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống, chính phủ Mỹ vừa buộc phải đóng cửa vào đêm ngày 19.1. Nguyên nhân của việc đóng cửa này là do tranh cãi giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa về vấn đề người nhập cư. Ngân sách giải quyết cho hơn 70 vạn dân nhập cư vẫn chưa được thông qua.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đổ trách nhiệm cho đảng Dân chủ và nói rằng “yêu cầu ngân sách của họ quá vô lý”. Kể từ năm 1980 tới nay, đây là lần thứ 13 chính phủ Mỹ đóng cửa. Nếu xét trên yếu tố ông Trump thuộc đảng Cộng hòa, đây là lần đầu tiên một tổng thống nắm quyền kiểm soát quốc hội vẫn không thể thông qua ngân sách.

Cách đây vài tuần, quốc hội Mỹ đã thông qua một gói cứu trợ tạm thời để ngân sách tiếp tục được chi trả thêm một tháng. Tuy vậy, gói ngân sách tiếp theo đã không được Thượng viện thông qua.

Theo quy định, muốn dự thảo ngân sách thông qua, đảng Cộng hòa cần sự ủng hộ của thêm 9 nghị sĩ Dân chủ khác. Ngược lại, đảng Dân chủ đang muốn gây sức ép nhằm tìm giải pháp cho chương trình bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp mà ông Obama từng đề xuất.

Dù trên danh nghĩa, chính phủ Mỹ bị ngừng hoạt động nhưng các cơ quan liên quan tới an ninh quốc gia như Bộ An ninh nội địa hoặc FBI vẫn tiếp tục làm việc. Trong khi đó, 40% nhân sự của chính phủ Mỹ sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian. Có nghĩa là hàng trăm ngàn nhân viên “không quan trọng” sẽ bị nghỉ việc tạm thời. Những người được cho là “quan trọng” phụ trách an ninh quốc gia vẫn duy trì làm việc.

Các quân nhân đang làm nhiệm vụ không bị ảnh hưởng bởi yêu cầu đóng cửa chính phủ. Dịch vụ bưu điện của Mỹ vẫn hoạt động bình thường nên việc giao lưu thông tin giữa các bang không bị gián đoạn. Cơ quan không lưu, an ninh, vận tải, an sinh xã hội vẫn hoạt động bình thường.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis từng khẳng định, chính phủ đóng cửa sẽ gây ảnh hưởng cho quân đội của ông. “50% nhân lực của chúng tôi sẽ phải nghỉ làm. Mỹ đang duy trì nhiều hoạt động tình báo trên thế giới và nếu không có tiền, mọi thứ sẽ phải ngừng lại”.

Tờ Guardian của Anh khẳng định rằng, theo phân tích mới nhất của công ty S&P Global, đóng cửa chính phủ Mỹ sẽ khiến nước này thiệt hại 6,5 tỉ USD/tuần. “Ảnh hưởng này gây ra cho ngành bán lẻ, thuế và các đơn vị tư nhân khác có liên quan”, báo cáo viết. 1 triệu người sẽ không được nhận các khoản tiền định kì khi chính phủ Mỹ đóng cửa.

Đợt chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất là thời kỳ của cựu Tổng thống Bill Clinton trong vòng 21 ngày năm 1995. Dưới thời ông Obama, chính phủ tạm ngưng hoạt động trong 16 ngày khiến 85 vạn nhân viên ảnh hưởng.

Dù chính phủ Mỹ đang đóng cửa nhưng Thượng viện vẫn đàm phán để sớm tìm ra giải pháp. Giám đốc ngân quỹ Nhà Trắng Mick Mulvaney nói với CNN rằng ông mong đợi một thỏa thuận sẽ đạt được trong 24 giờ tới. Nếu điều này xảy ra, chính phủ Mỹ có thể sẽ mở cửa trở lại ngay trong cuối tuần.