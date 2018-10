Chồng giả chết lừa tiền bảo hiểm, vợ tưởng thật ôm 2 con tự sát

(Dân Việt) Kế hoạch giả chết để lừa tiền bảo hiểm của người đàn ông Trung Quốc đã dẫn đến thảm kịch không ngờ khi vợ anh ta tưởng chồng chết thật liền nghĩ quẩn, ôm hai con tự sát.

Ảnh minh họa.

Cảnh sát tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông giả chết nghi lừa tiền bảo hiểm họ He, 34 tuổi.

Người này biến mất vào ngày 7.9 trong khi đang lái một chiếc xe đi mượn. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe bên bờ sông vào ngày 19.9 nhưng không thấy tung tích của He.

Ngày 10.10, vợ He, 31 tuổi, họ Dai được phát hiện chết đuối cùng con trai 4 tuổi và con gái 3 tuổi sau khi đăng một thông điệp tự sát trên mạng xã hội.

Người vợ kể rằng, gia đình chồng trách móc cô vì sự biến mất của He. Họ nói rằng cô không có việc làm, chỉ biết tiêu tiền của chồng. Quá tuyệt vọng, Dai đã ôm con tự sát.

"Tôi muốn dùng chính tính mạng mình để chứng minh tôi trong sạch", Dai viết.

Thi thể của Dai và 2 con đã được vớt lên từ ao hôm 11.10 trong khi đó, người chồng đã đến đồn cảnh sát trình diện ngày hôm sau khi biết về cái chết của vợ con.

Cảnh sát mới đây cho biết, He đã vay nợ hơn 100.000 nhân dân tệ. Anh này mua bảo hiểm cá nhân 1 triệu nhân dân tệ với người thụ hưởng là vợ.

He cho biết, anh ta giả chết là để vợ được nhận tiền bảo hiểm nhưng do vợ không hay biết kế hoạch này nên đã tin anh ta chết thật và nghĩ quẩn. He đã bị bắt vì tội gian lận bảo hiểm.