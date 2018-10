Chủ tịch Interpol bị TQ bắt: Gia đình ông trùm Chu Vĩnh Khang lên tiếng

(Dân Việt) Gia đình cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang mới đây đã lên tiếng về những tin đồn xuất hiện sau khi Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị bắt.

Mạnh Hoành Vĩ từng là Thứ trưởng Công an dưới quyền Chu Vĩnh Khang (trái).

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Trung Quốc hồi đầu tuần tuyên bố bắt ông Mạnh để phục vụ điều tra về hành vi nhận hối lộ và một số tội danh khác.

Bộ Công an Trung Quốc còn nhấn mạnh các sai phạm của ông Mạnh là "tàn dư độc hại" dưới thời Chu Vĩnh Khang, cựu trùm an ninh đang thụ án chung thân. Ông Mạnhtrở thành thứ trưởng khi Chu Vĩnh Khang về tiếp quản Bộ Công an Trung Quốc, dẫn đến nghi vấn về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai người.

Mới đây nhất, nguồn tin thân cận dẫn lời gia đình Chu Vĩnh Khang, phản bác những nhận định trên. Chu Vĩnh Khang là quan chức cấp cao nhất Trung Quốc “ngã ngựa” kể từ năm 1949, trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ở thời đỉnh cao quyền lực, Chu Vĩnh Khang giám sát tất cả bộ máy an ninh trong nước, tòa án và cơ quan công tố. Nhưng nguồn tin nói với SCMP rằng mối quan hệ giữa ông Mạnh và Chu Vĩnh Khang đơn thuần chỉ là công việc, chứ không phải là nhân vật thân cận.

"Mạnh làm việc tại Bộ Công an rất lâu trước khi Chu Vĩnh Khang lên lãnh đạo cơ quan này vào đầu năm 2003. Ông ấy từng làm trợ lý bộ trưởng tại một số thời điểm trước đó. Tiến cử Mạnh không phải là chủ ý của Chu", nguồn tin nói.

Ông Mạnh với thâm niên 40 năm làm việc trong ngành công an, được Bắc Kinh tín nhiệm để giữ chức Chủ tịch Interpol.

Trên thực tế, có không ít quan chức Trung Quốc trong bộ công an trở thành “cánh tay phải” của Chu Vĩnh Khang. “Nhưng ông Mạnh gần như không liên hệ gì với Chu Vĩnh Khang ngoài công việc trong những ngày đó”.

Nhà bình luận chính trị Zhang Lifan ở Bắc Kinh cũng cho rằng việc ông Mạnh bị bắt không phải vì liên quan đến Chu Vĩnh Khang. "Nếu Mạnh thực sự nằm trong phe phái của Chu thì ông Mạnh không thể nào được Bắc Kinh đề xuất làm lãnh đạo Interpol đầu tiên", Zhang nói.

Sau khi Chu “ngã ngựa”, ông Mạnh vẫn làm thứ trưởng, được kiêm nhiệm thêm nhiều chức vụ giám sát khác trong Bộ Công an Trung Quốc.

Trong khi đó, ở Lyon, vợ của ông Mạnh, bà Grace đã tiết lộ về mối đe dọa mà mình và các con phải đối mặt sau khi chồng bị bắt.

Bà Grace nói mình nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc. “Chỉ nghe thôi đừng nói gì. Chúng tôi có hai nhóm đang săn lùng bà, chỉ riêng bà”.

Hiện bà Grace đang được cảnh sát Pháp bảo vệ nghiêm ngặt. Cơ quan an ninh Pháp cũng đang điều tra lời đe dọa nhằm vào bà Grace, rằng liệu có một nhóm người từ Trung Quốc đến Lyon hay không.

Bà Grace cũng khẳng định cáo buộc chồng mình nhận hối lộ chỉ là cái cớ để chính quyền Bắc Kinh bắt ông Mạnh. “Với tư cách là vợ ông ấy, tôi khẳng định chồng mình chưa từng nhận hối lộ”.