Chứng kiến vợ sắp cưới với bạn thân trên giường, người đàn ông "hóa điên"

(Dân Việt) Cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm khi bắt quả tang tại trận vị hôn thê không mảnh vải che thân đang quan hệ với người bạn thân nhất của mình ngay trước ngày cưới, người đàn ông đã không thể làm chủ được hành vi của mình.

Chỉ vì không làm chủ được lý trí nhiều người bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào cuộc tình sai trái. Kết cục của những mối quan hệ đó không phải lúc nào cũng như người ta mơ mộng mà là sự đắng chát và bi kịch khôn lường. Tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tránh xa thứ tình cảm sai lầm đó.

Xác chết với hơn 100 vết thương

Ngày 3/5/2015, sau khi không thể liên lạc được với bố, con gái của ông Brute James McCarten quyết định tới căn hộ sang trọng mà bố mình đang ở cùng vị hôn thê tại Bearsden, gần Glasgow, Anh giúp bố chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra. Khi đến nơi, cô gái bàng hoàng khi phát hiện thi thể bà Anna Rosenberg, 43 tuổi, người mà cô chuẩn bị gọi là mẹ.

Brute James McCarten đã ra tay sát hại dã man vị hôn thê của mình vì bị “cắm sừng”.

Khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể nạn nhân đầy vết thâm tím và chết với hơn 100 vết thương. Nạn nhân vẫn còn sống sau cuộc tấn công nhưng do không được cấp cứu nên đã tử vong. Lúc này, Brute James McCarten lập tức được xác định là nghi can số 1 và bị bắt giữ khi đang trong tình trạng đang say tại một quán rượu trên địa bàn.

Sau khi thi thể của bà Anna được phát hiện, James McCarten thừa nhận mình là hung thủ đã giết chết nạn nhân sau khi đánh và đấm liên tiếp vào người vị hôn thê của mình. Người phụ nữ đã tử vong sau khi chịu những đòn đánh dã man ấy. Sau đó, James McCarten thản nhiên đi lau dọn căn hộ của mình rồi ra ngoài xem một trận đấu quyền Anh, bỏ mặc thi thể của vị hôn thê ở nhà.

Brute McCarten cho biết những hành vi dã man của mình đều xuất phát từ tình yêu quá lớn mà ông đã dành cho nạn nhân. Hai người thậm chí còn chuẩn bị cho một hôn lễ lãng mạn và hạnh phúc nhưng tất cả đã bị phá hủy. Nguyên nhân xuất phát từ bi kịch giữa tình yêu và tình bạn.

Nỗi uất hận vì bị “cắm sừng”

Được biết McCarten và Anna trước đó đã hẹn hò được 18 tháng. Trong khoảng thời gian trước khi bi kịch xảy ra, McCarten đã cho người bạn thân Alan McLean ở chung nhà với mình sau khi người này chia tay bạn gái. Nhưng McCarten không ngờ ra, người bạn thân của mình lại trả ơn ông bằng cách cướp luôn vị hôn thê của ông.

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2015, McCarten ra ngoài gặp gỡ đối tác, tuy nhiên đến nửa đường ông chợt nhớ mình đã để quên một số thứ quan trọng cho buổi gặp. Vôi quay lại, McCarten không ngờ mình lại bắt gặp cảnh người yêu không mảnh vải che thân đang quan hệ tình dục với người bạn thân 30 năm của mình ngay trên chính chiếc giường mà ông vẫn nằm, thậm chí “quan hệ” với người yêu.

Bị bạn thân và vị hôn thê phản bội cùng một lúc, ngọn lửa hận thù và ghen tuông đã đẩy McCarten đến con đường tội lỗi. Sau khi nói chuyện với người bạn thân bằng vũ lực, người đàn ông này đã đẩy bạn thân ra khỏi nhà rồi bắt đầu tung ra các đòn tấn công man rợ để trả thù bà Anna.

Alan McLean cho biết quá trình chung sống dưới một mái nhà đã khiến họ nảy sinh tình cảm với nhau và đi quá giới hạn. Mỗi lần như vậy, cả hai đều cảm thấy ân hận, có lỗi với McCarten và cố gắng chấm dứt mối quan hệ tội lỗi này nhưng chỉ được vài ngày thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. “Chúng tôi nhận ra chúng tôi thật sự yêu nhau nên không thể dừng lại. Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy”, Alan nói.

Tại phiên tòa xét xử hành vi giết người của James McCarten, ông đã bị kết án tù chung thân và sẽ không được nộp đơn ân xá trong ít nhất 15 năm. Kết thúc phiên tòa nhưng vụ án này vẫn khiến nhiều người bị ám ảnh bởi một câu chuyện tình yêu lẫn tình bạn đầy bi kịch.

----------------------------------------

Mời qúy vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Cái kết đắng phía sau những cuộc tình tội lỗi vào 13h ngày 30/12/2018.