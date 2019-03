Chuyện phi công Ấn Độ làm điều thần kỳ trước chiến đấu cơ Pakistan năm 1965

(Dân Việt) Khi lái máy bay MiG-21 đối đầu với các chiến đấu cơ Pakistan, phi công Abhinandan Varthama không biết rằng mình đã làm nên lịch sử, nhưng đây không phải là lần đầu tiên phi công Ấn Độ lái máy bay yếu kém hơn phải đối đầu với đối thủ đáng gờm đến từ Paksitan.

Chiến đấu cơ Mystere từng được Ấn Độ sử dụng trong cuộc chiến với Paksitan năm 1965.

Theo Times of India, trong cuộc chiến Ấn Độ-Pakistan năm 1965, phi đội trưởng Ajamada Boppayya Devayya từng lái một chiếc Mystere do Pháp sản xuất, bắn rơi chiến đấu cơ F-104 của Paksitan do Mỹ sản xuất.

Hồi đầu tuần, nguyên soái không quân Ấn Độ, B S Dhanoa đã nhắc lại sự kiện năm 19965. “Năm 1965, một máy bay chậm chạp, lỗi thời như Mystere vẫn có thể bắn rơi chiến đấu cơ đầy uy lực của Pakistan. Điều tương tự đã lập lại cách đây vài ngày”.

Cuộc không chiến giữa hai chiếc Mystere và Starfighter từng được nhắn đến trong cuốn sách “Trận đánh Pakistan” xuất bản năm 1979 của tác giả người Anh John Fricker.

“Ngày 7.9.1965, phi đội trưởng A B Devayya lái chiếc Mystere quyết chiến đấu đến cùng dù bị thương, tung loạt đạn bắn rơi máy bay F-104 Starfighter của Paksitan. Đây là chiếc Starfighter duy nhất bị tổn thất trong chiến tranh năm 1965”.

Devayya khi đó đang làm nhiệm vụ không kích căn cứ quân sự Pakistan, vô hiệu hóa các vũ khí của đối phương. “Devayya đụng độ với máy bay do phi công Amjad Hussain bên phía Pakistan điều khiển ở độ cao 2.100 mét. Chiếc Starfighter hiện đại hơn, nhanh hơn nhưng phi công đã mắc sai lầm khi giảm tốc độ đột ngột”.

Chiến đấu cơ F-104 Starfigher trong biên chế không quân Pakistan những năm 1960.

“Hussain rơi vào tầm bắn của phi công Ấn Độ, trúng loạt đạn chí mạng và buộc phải nhảy dù khỏi máy bay”, tác giả người Anh viết. “Bản thân phi công Devayya khi đó cũng bị thương, máy bay không có đủ nhiên liệu để trở về căn cứ và bị rơi. Ấn Độ sau đó xác nhận Devayya đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ”.

Cựu phi công Ấn Độ Praful Bakshi nói: “Không phải phi công nào cũng có đủ bình tĩnh để tiếp tục ngồi trong buồng lái, chiến đấu đến khi máy bay rơi. Phi đội trưởng Devayya ngày đó và Varthama ngày nay là những người như vậy”.

Về phần Amjad Husain, phi công này một lần nữa bị bắn rơi trong cuộc chiến năm 1971 nhưng may mắn sống sót, bị bắt làm tù binh suốt một năm. Trở về Pakistan, Hussain thăng tiến và trở thành Phó Nguyên soái Không quân Pakistan, theo India Times.