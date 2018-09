Cô gái xinh đẹp bị sát thủ bắn chết trên xe gây rúng động Iraq

(Dân Việt) Ngôi sao mạng xã hội Tara Faris bị bắn chết bởi những sát thủ không rõ danh tính ở thủ đô Baghdad, Iraq, sau hàng loạt những vụ giết người nhằm vào phụ nữ.

Tara Faris là ngôi sao mạng xã hội ở Iraq.

Theo RT, Faris bị sát thủ bắn chết khi đang ngồi trên xe ở khu phố thuộc thủ đô Baghdad.

Đoạn video do camera an ninh ghi lại, cho thấy cảnh hai người đàn ông lái xe máy áp sát chiếc xe do Faris cầm lái và nã nhiều phát đạn. Nguồn tin nói Faris trúng 3 phát đạn vào đầu, vào ngực khiến cô chết ngay lập tức.

Một nguồn tin khác nói Faris trúng tới 6 phát đạn. Thi thể cô được đưa đến bệnh viện Sheikh Zayed ở Baghdad để bàn giao lại cho người thân.

Tara Faris là một trong những ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng nhất Iraq với 2,7 triệu lượt người theo dõi. Faris sinh năm 1996, có cha là người Iraq, mẹ là người Liban. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp năm 2015.

Faris bị sát thủ lái xe máy áp sát và nã nhiều phát đạn.

Faris sau đó chuyển đến châu Âu trước khi trở về Iraq, sống tại thủ đô Baghdad. Theo nguồn tin từ một số người bạn, Faris có kế hoạch sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) sinh sống.

Faris là người nổi tiếng trên mạng xã hội, thường đăng tải hình ảnh hoạt động của bản thân nên cô có nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có nhiều người phản đối, cho rằng cô xúc phạm xã hội và truyền thống.

Cái chết của Tara Faris là vụ việc mới nhất trong hàng loạt những vụ ám sát nhằm vào phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái có tư tưởng phóng khoáng và sống tự do.

Cảnh sát Iraq hiện đã vào cuộc điều tra, xác minh người đi cùng Tara Faris khi cô bị giết. Có nguồn tin nói những kẻ cực đoan ủng hộ IS là người đứng sau vụ ám sát.

Cựu quan chức Iraq Hakem al- Zameli nói hàng loạt những vụ ám sát trong thời gian qua, nhằm vào phụ nữ, bác sĩ, các nhà hoạt động, nghệ sĩ, cho thấy tình hình an ninh bất ổn ngay tại thủ đô Baghdad.

Cảnh sát Iraq dường như bất lực và không có các hoạt động răn đe hiệu quả những kẻ cực đoan.