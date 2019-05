Cứu chó ở quốc gia ĐNA, cô gái Na Uy xinh đẹp mất cả mạng sống

(Dân Việt) Cô gái Na Uy không thể ngờ bản thân phải trả cái giá quá đắt khi cứu một con chó bị bỏ rơi ngoài đường phố ở Philippines.

Birgitte Kallestad

Birgitte Kallestad, 24 tuổi, đem một con chó bị bỏ rơi bên vệ đường về khu nghỉ dưỡng khi cô và bạn bè đi du lịch tại Philippines hồi tháng 2/2018, tờ Washington Post đưa tin.

Cô gái 24 tuổi tắm rửa và chơi đùa cùng "người bạn mới" ngay cả khi bị nó cắn. Vết cắn tưởng chừng nhỏ nhặt ấy không ngờ lại là nguyên nhân chính lấy mạng Kallestad.

Theo tờ báo địa phương Verdens Gang, cô gái 24 tuổi tử vong tại Na Uy sau khi nhiễm virus dại hồi đầu tháng 5.

Cái chết của cô gái Na Uy liên quan tới con chó cô cứu trên đường phố Philippines

Trên tờ NRK, gia đình Kallestad cho biết nạn nhân bị ốm sau một thời gian dài trở lại Na Uy. Các bác sĩ đã nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh nhưng chưa có kết quả. Cô gái Na Uy liên tục phải tới phòng cấp cứu và thậm chí phải nhập viện vào ngày 28/4.

Ngày 9/5, các bác sĩ mới kết luận Kallestad mắc bệnh dại sau khi biết thông tin nạn nhân bị chó cắn trong đợt du lịch tại Philippines.

"Bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của chúng tôi và qua đời tại đó khi người thân cận kề", Trine Hunskar Vingsnes, giám đốc bệnh viện Helse Forde, Na Uy, cho biết.

Giới chức Na Uy cho biết đây là trường hợp đầu tiên chết vì bệnh dại tại quốc gia châu Âu này trong vòng 200 năm trở lại đây.

Bệnh dại do virus gây ra có thể truyền từ động vật sang người qua vết cắn và nước bọt. Người bệnh sẽ tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 59.000 người trên thế giới chết vì bệnh dại mỗi năm và 99% trường hợp nhiễm dại là do bị chó cắn. WHO cũng liệt Philippines vào danh sách các quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh dại cao.