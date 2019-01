Đại chiến Syria: Mỹ rút quân để lại hậu quả cho Nga

(Dân Việt) Đại tá Quân đội Mỹ, Douglas Macgregor hiện đã nghỉ hưu, trên kênh truyền hình Fox News tuyên bố rằng: “Việc Mỹ rút quân khỏi Syria là bước đi “khôn ngoan”, hậu quả là Nga gần như sẽ phải gieo mối hiềm khích với nước các đồng minh của mình ở khu vực này.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria.

Theo quan điểm của ông Macgregor, Nga từ lâu đã thiết lập quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và cả quân nổi loạn Syria, việc Mỹ rút quân sẽ buộc Nga phải lựa chọn giữa các quốc gia này.

"Chúng ta phải rời khỏi Bắc Syria càng sớm càng tốt, vì có hàng chục ngàn lính Thổ sẵn sàng tấn công người Kurd — những kẻ khủng bố đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực này. Chúng ta buộc chính phủ Syria phải vào tiến vào vùng này, còn bản thân quân Mỹ lại đang rời đi. Nga sẽ phải đưa ra lựa chọn. Nếu họ cho Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào, Moskva sẽ mất ảnh hưởng đối với người Syria và Iran ", cựu quân nhân nói.

Macgregor cũng nói thêm rằng bằng việc rút quân khỏi Syria, Mỹ đã "loại bỏ yếu tố liên kết các đối tác khác nhau".

"Chẳng có lý do gì cho sự hợp tác giữa người Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, và điều này là rất tốt", ông khẳng định.

Trước đó vào giữa tháng 12 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ chiến thắng trước nhóm khủng bố IS ở Syria, nhấn mạnh rằng đây là lý do duy nhất để quân đội Mỹ ở lại nước này. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng, Sarah Sanders thông báo rằng Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria, nhưng chiến thắng trước IS không có nghĩa là sẽ kết thúc sự tồn tại của liên minh