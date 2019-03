Đại chiến Syria: SDF ra tối hậu thư yêu cầu IS ở Baghouz đầu hàng

(Dân Việt) Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã gửi cho những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tối hậu thư yêu cầu chúng từ bỏ pháo đài cuối cùng ở làng Baghouz, phía đông Thung lũng sông Euphrates vào trưa 9.3 hoặc sẽ đối mặt với một cuộc tấn công.

Nữ chiến binh SDF tiến lại phía những người vừa sơ tán khỏi Baghouz Theo một báo cáo từ chính quyền Deir Ezor, SDF đã yêu cầu IS phải tự đầu hàng vào trưa thứ Bảy nếu không họ sẽ khởi động lại hoạt động để chiếm trại Baghouz. Tính đến thời điểm này, các chiến binh IS cố thủ ở Baghouz vẫn chưa trả lời tối hậu thư của SDF. Hiện tại, các chiến binh IS đã bị đẩy đến chân tường và chỉ còn kiểm soát khoảng 700 m2 lãnh thổ bên trong Baghouz. Tuy nhiên, nhiều chiến binh khủng bố vẫn từ chối đầu hàng mặc dù thực tế chúng đã bị bao vây hoàn toàn. Trong khi đó, theo Independent, một trong những phát ngôn viên của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã cho biết, cuộc tấn công vào Baghouz sẽ tiếp diễn nếu đến chiều 9.3 họ không thấy bất cứ người dân hoặc chiến binh khủng bố nào ra trình diện từ khu vực này. SDF đã trì hoãn cuộc tấn công của họ vào Baghouz gần biên giới Iraq để cho phép hàng ngàn người trong khu vực rời đi trong vài tuần qua. Một tháng trước, SDF đã tuyên bố cái gọi là "trận chiến cuối cùng" để chiếm lấy pháo đài cuối cùng của IS. SDF cho biết một tuần trước rằng họ tin rằng tất cả thường dân đã thoát ra ngoài và tái khởi động cuộc tấn công của họ. Sau đó, dòng người sơ tán khỏi Baghouz tăng lên. Trong số những người tháo chạy khỏi Baghouz có cả các chiến binh IS đầu hàng SDF cũng như gia đình, người thân của những kẻ khủng bố. Các nguồn tin địa phương cho biết, có không ít chiến binh IS đã trà trộn vào dòng người sơ tán khỏi Baghouz để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, người đứng đầu trung tâm truyền thông của SDF, Mustafa Bali, cho biết không có thêm người nào thoát ra từ pháo đài cuối cùng của IS vào thứ Sáu (7.3). "Chúng tôi đang chờ đợi vào sáng mai hoặc có lẽ cho đến chiều. Chúng tôi sẽ cung cấp một con đường khác để có cơ hội cứu thường dân ra ngoài", ông Bali nói. Sau đó, "nếu không có thường dân hay khủng bố nào xuất hiện, chúng tôi sẽ khởi động chiến dịch quân sự của chúng tôi một lần nữa", người đứng đầu trung tâm truyền thông của SDF cho biết thêm. Việc chiếm được Baghouz sẽ đánh dấu sự chấm dứt sự thống trị lãnh thổ của IS trong các khu vực đông dân cư ở Iraq và Syria và đánh dấu chiến thắng của liên minh được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống IS ở Syria.

