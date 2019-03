Đau đớn vì bị tình cũ đổ axit vào mặt, "phi công" cầu xin bác sĩ được chết

(Dân Việt) Trước khi xin được chết sau 15 tháng chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nạn nhân đã để lại những lời nhắn ám ảnh cho hung thủ cũng là bạn gái cũ của mình.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân . Cuồng ghen, Berlinah đã đổ axit vào bạn trai cũ kém mình 19 tuổi. Hiện trường thảm khốc Ngày 23/9/2015, một vụ tấn công bằng axit khủng khiếp đã xảy ra ở Bristol (Anh). Nạn nhân 29 tuổi Mark Van Dongen nhập viện trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng vì axit. Kẻ khiến anh lâm vào hoàn cảnh bi thương này chính là bạn gái cũ Berlinah Wallace - 48 tuổi. Theo điều tra của cảnh sát, vào đầu tháng 9/2015 (thời điểm hai người đã chia tay), Berlinah đã mua một chai axit rồi giấu trong căn hộ chung của hai người. Vào tối 22/9, Berlinah quay về căn hộ thu dọn số đồ đạc còn lại của mình. Về phía Mark, sau khi đi hẹn hò với bạn gái mới, anh trở về vào lúc 22h và đi ngủ mà không quan tâm đến việc Berlinah đang làm gì. 3h ngày 23/9, Berlinah quyết định tạt axit bạn trai khi anh chỉ mặc chiếc quần đùi nằm trên giường. Cảnh sát nhận được cuộc gọi từ hàng xóm khi nghe tiếng hét thất thanh của Mark và họ đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy gối chăn đã bị cháy đen vì axit, ngoài ra hình ảnh Mark quằn quại trong đau đớn bị axit tàn phá khủng khiếp khiến một số nhân chứng không dám nhìn vào. Axit tàn phá hoàn toàn gương mặt, phần trên cơ thể và tiếp tục nhỏ giọt xuống phần dưới cơ thể của nạn nhân trong khi di chuyển. Vụ tấn công đã khiến Mark biến dạng. Anh bị mất thị lực mắt trái và hầu hết thị lực mắt phải. Ngoài ra, Mark cũng phải cắt bỏ chân trái và bỏng tới 83% cơ thể. Nạn nhân đã phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần trong suốt thời gian dài, phải nằm bất động trên giường bệnh và không thể di chuyển bất cứ thứ gì trừ lưỡi của mình. Kết thúc buồn của mối tình chị - em Hiện trường sau vụ đổ axit. Mark đã phải mất 8 tháng để hồi phục và thực hiện cuộc phỏng vấn tại bệnh viện Southmead ở Bristol (Anh). Nhưng sau 15 tháng trong bệnh viện, Mark đã mất hết hy vọng sống nên anh quyết định chuyển đến Bệnh viện ở Overpelt, Bỉ và xin quyền trợ tử để có thể chấm dứt chuỗi ngày sống không bằng chết và ra đi một bình yên vào tháng 1/2017. Được biết, việc xin quyền trợ tử của Mark được chấp thuận bởi 3 chuyên gia sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Họ xác nhận rằng Mark không thể tiếp tục chịu thêm đau khổ trong khi tình trạng của anh quá nghiêm trọng, gần như không có cơ hội phục hồi. Tại tòa án, bị cáo Berlinah khai nhận dù chênh lệch tới 19 tuổi nhưng hai người vẫn trúng tiếng sét ái tình trong một lần tình cờ gặp nhau. Berlinah nhanh chóng chuyển tới sống cùng tình trẻ. Tuy nhiên, mối quan hệ này không kéo dài được bao lâu thì xảy ra mâu thuẫn. Khi biết bạn trai cũ đang hẹn hò với một cô gái khác trong khi mình vẫn cố níu kéo, Berlinah đã nổi cơn cuồng ghen và quyết định ra tay tàn độc để khiến Mark mãi mãi thuộc về mình. “Nếu em không thể có được anh thì không một ai có thể”, Berlinah nói với Mark Van Dongen trước khi tạt axit. Cảnh sát cũng đã đưa ra một đoạn ghi âm lời khai ngắt quãng và đầy khó nhọc của Mark về vụ tấn công tàn bạo này trước khi anh qua đời: “Tôi hy vọng cô có thể nhìn thấy tôi đang như thế nào… Tất cả là do cô, tôi sẽ trở thành nỗi ám ảnh khiến cô phải cắn rứt lương tâm đến hết đời”. Phát biểu tại phiên tòa, bố của Mark không ngừng rơi nước mắt khi chia sẻ về những gì con trai mình đã phải trải qua. “Con trai tôi đã dũng cảm khi đối mặt với nỗi đau khủng khiếp trong suốt 15 tháng, và những vết thương đó đã vượt quá sự chịu đựng của nó”. Cuối cùng, kẻ tấn công Berlinah Wallace không phải chịu mức án về tội giết người mà bị kết tội tạt axit có mục đích và nhận mức án 12 năm tù giam. ------------------ Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch tình đơn phương vào 13h ngày 6/3/2019.

