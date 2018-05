Đau lòng 2 mẹ con chết thảm dưới cơn cuồng ghen của gã chồng hờ

Đau lòng 2 mẹ con chết thảm dưới cơn cuồng ghen của gã chồng hờ

(Dân Việt) Mặc dù luôn miệng nói lời yêu nhưng gã côn đồ đã nhẫn tâm ra tay sát hại người vợ hờ và con trai của cô vì “tội” dám nói chuyện với những người đàn ông khác.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Hung thủ (bịt mặt) đã giết hại vợ hờ và con của cô này chỉ vì cho rằng cô không chung thủy khi nói chuyện với người đàn ông khác. Cái chết thảm của 2 mẹ con Đã mấy ngày qua, người dân ở khu vực Okhla phía đông nam Delhi thường xuyên bị tra tấn bởi một mùi hôi kỳ lạ mà không thể tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, khi thứ mùi ấy trở nên nồng nặc cũng là lúc họ phát hiện ra nó xuất phát từ tầng 1 của một ngôi nhà. Chủ nhà cho biết căn phòng được một gia đình gồm vợ chồng và đứa con trai thuê đã hơn 8 tháng qua nhưng nhiều ngày nay không thấy bóng dáng họ. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo lên cảnh sát. Và lúc cánh cửa được phá, những người có mặt ai nấy đều bàng hoàng khi chứng kiến 2 thi thể đang phân hủy nặng của một người phụ nữ khoảng 30-32 tuổi và một cậu bé tuổi khoảng 8-10 tuổi. Cạnh đó là con dao dính máu đã khô. Bước đầu xác định đây là một vụ giết người nghiêm trọng, cảnh sát hướng sự chú ý đến người đàn ông còn lại trong gia đình. Tuy nhiên, chủ nhà cho biết cặp vợ chồng này rất ít khi tiếp xúc với người xung quanh nên không ai biết được danh tính của họ. Khi đang cố thu thập những thông tin ít ỏi của nạn nhân thì bất ngờ cảnh sát phát hiện thấy tấm thẻ học sinh của cậu bé. Từ đó, họ tìm ra được trường học và xác định được danh tính cha mẹ cậu. Theo địa chỉ ghi trên học bạ, cảnh sát đã tìm về quê hương của người cha – Biswal (29 tuổi) và tóm gọn khi nghi phạm đang chuẩn bị lẩn trốn. Lúc này, mọi việc mới được làm sáng tỏ. Đường tình lận đận của người phụ nữ “hai lần đò” Thực chất Biswal và nạn nhân chỉ là vợ chồng “hờ”, không có hôn thú còn cậu bé kia là con riêng của “vợ”. Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng đau lòng là do Biswal nghi ngờ “vợ” mình không chung thủy bởi nhiều lần thấy cô nói chuyện thân mật với những người đàn ông khác dù đã nhắc nhở, dọa dẫm. Vào ngày 23/4/2018, bị cáo đi mua một chai rượu về để hai “vợ chồng” cùng uống. Khi cô đã say, Biswal dùng dao đâm vào cổ “vợ” khiến cô tử vong. Sau đó, anh ta cũng thực hiện hành vi tương tự với bé trai đang ngủ. Xong xuôi, Biswal khóa cửa rồi chạy trốn. Theo thông tin từ cảnh sát, 8 năm trước, nạn nhân kết hôn với một người đàn ông gần nhà do sự sắp đặt của cha mẹ. Những tưởng cuộc sống của người phụ nữ có nhan sắc sẽ được hạnh phúc với người chồng và đứa con trai bé bỏng nhưng mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh ngày càng nhiều. Cô thường xuyên bị chồng chì chiết, hành hạ vì cho rằng của hồi môn cô mang về nhà chồng chẳng là bao. Cứ như vậy, khi con trai được 7 tuổi thì người chồng qua đời do bệnh tật. Cô đưa con tới Delhi tìm việc và sống trong một khu ổ chuột. Tình cờ khoảng 1 năm trước, cô gặp Biswal và lọt vào "tầm ngắm" của gã đàn ông cùng quê. Dù biết cô từng kết hôn và đã có con riêng nhưng Biswal vẫn làm quen rồi bắt đầu tán tỉnh. Những lời yêu thương của người đàn ông này đã khiến cô rung động và khoảng 8 tháng trước, hai người bắt đầu thuê ở đây và sống với nhau như vợ chồng. Trong hồ sơ nhập học của con trai, cô ghi tên Biswal ở mục thông tin của cha. Cuộc hôn nhân chắp vá tưởng rằng sẽ làm lành vết thương trong quá khứ của người phụ nữ ấy nhưng cuộc đời không như mơ. Dọn về ở với nhau được vài tháng, bỗng nhiên Biswal mất việc rồi ở nhà ăn chơi. Nhiều thời gian rảnh rỗi, Biswal lại uống rượu và chửi bới “vợ con”. Trước khi xảy ra vụ án không lâu, cô đã bị “chồng” đánh đập dã man khi nhìn thấy nói chuyện với người đàn ông hàng xóm. Lúc này, người phụ nữ đáng thương càng nhận ra bộ mặt thật của gã chồng hờ nhưng tất cả đã quá muộn. ----------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 15/5/2018.

