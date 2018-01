Đau xót cô dâu mới cưới bị gia đình nhà chồng xâm hại

(Dân Việt) Bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu nhưng cuối cùng, cô gái 22 tuổi này lại phải nhận một kết cục không thể đau thương hơn khi bị chính bố chồng và người bác vô nhân tính hiếp dâm rồi sát hại.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Thi thể Kiran Kumari, 22 tuổi bị quẳng xuống sông sau khi bị hiếp dâm rồi sát hại. Xác chết bên sông Sáng 6/11/2017 là một sáng không bình yên với ngôi làng nhỏ tại thị trấn Balidih, huyện Bokaro, bang Jharkhand (Ấn Độ), khi người dân phát hiện một xác chết trong tình trạng phân hủy đang trôi dạt vào bờ sông Damodar thanh bình chảy qua địa phận làng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo cơ quan cảnh sát. Lập tức có mặt tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy thi thể người phụ nữ với phần tay chân bị trói chặt. Qua khám nghiệm pháp y ban đầu, họ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị hiếp dâm tập thể trước khi tử vong. Từ những dấu tích còn sót lại, cơ quan điều tra nhận định rất có thể phía sau xác chết này là một vụ trọng án, giết người có chủ ý. Hung thủ đã hiếp dâm, sát hại rồi vùi nạn nhân xuống dòng nước hòng phi tang. Sau khi thu thập đủ bằng chứng cần thiết, lập hồ sơ vụ án rồi hỏa táng, cảnh sát đã tiến hành xác định tung tích nạn nhân để truy tìm hung thủ, đặc biệt tập trung rà soát các trường hợp mất tích của những địa phương xung quanh. Cuối cùng, danh tính nạn nhân được xác định là cô Kiran Kumari (22 tuổi), từng làm nhân viên ở một trại dưỡng lão nằm trên địa bàn thị trấn Bhurkunda, huyện Ramgarh – nơi cách thành phố Ranchi thủ phủ của bang Jharkhand, Ấn Độ chưa đầy 55km. Trước đó, vào ngày 27/10/2017, cô Kiran bỗng nhiên mất tích. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Lúc này, cơ quan cảnh sát địa phương lần theo danh sách cuộc gọi và xác định nhiều khả năng cô này đã bỏ nhà chạy trốn cùng người tình là Aadil Ansari, một thanh niên sống cùng huyện. Nhưng vì Aadil không có mặt ở nhà, đồng thời phía gia đình anh ta lại từ chối hợp tác nên quá trình điều tra bị rơi vào ngõ cụt. Cái chết tức tưởi vì không chịu cải đạo Ngay khi biết thi thể vô danh trên chính là Kiran Kumari - người đã mất tích hơn một tháng nay, lực lượng chức năng mới quyết định thành lập ban chuyên án, truy bắt đối với nghi phạm Aadil Ansari. Sau một thời gian lẩn trốn, cuối cùng Aadil cũng bị bắt giữ. Tại đồn cảnh sát, y khai nhận nhiều thông tin gây sốc liên quan tới cái chết của cô Kiran trong quá trình xét hỏi. Aadil Ansari, chồng của nạn nhân bị bắt giữ Hắn cho biết 2 người quen nhau từ những lần vô tình gọi điện nhầm. Qua những lần trò chuyện, cả hai dần nảy sinh tình cảm và cô gái trẻ nhanh chóng đồng ý làm người yêu của Aadil. Tuy nhiên, cuộc tình này vấp phải sự phản đối của gia đình Kiran nhưng bất chấp tất cả, Aadil đã dùng lời lẽ yêu đương thuyết phục người yêu bỏ trốn khỏi nhà để kết hôn lễ cùng nhau. "Chúng tôi tới sống nhờ ở nhà người bác ruột trên địa bàn huyện Bokaro rồi cưới nhau luôn”, Aadil khai. Tuy nhiên, mọi việc tưởng chừng suôn sẻ thì người nhà Aadil phát hiện ra Kiran Kumari theo đạo Hindu trong khi gia đình Aadil đều theo đạo Hồi. Ngay lập tức, người bác liền gọi điện thông báo cho cha Aadil là Asgar Ali. “Cuối cùng, hai người họ hẹn gặp nhau ở nhà người bác đó, gây áp lực nhằm ép buộc vợ tôi phải tự nguyện chuyển sang đạo Hồi mà không thành công. Và chúng tôi khẳng định sẽ ở bên nhau mãi mãi cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa", nghi phạm Aadil nói. Biết không thể lay chuyển được con, Asgar Ali đã giả vờ chấp nhận cuộc hôn nhân này, đồng thời yêu cầu cặp đôi trẻ phải ra ngoài sống riêng mà không được nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình nữa. "Họ đề nghị đưa chúng tôi ra nhà ga đường sắt gần nhất, bắt tàu hỏa tới thành phố Ranchi để tìm cuộc sống mới. Dẫu vậy, thay vì đi đường bộ thì chúng tôi lại băng qua lối tắt là một khu rừng vắng vẻ”, Aadil nói. “Vài phút sau, tôi bất ngờ bị cha khống chế và trói vào gốc cây trong khi Kiran bị người bác kéo tới bụi rậm gần đó. Dù không quan sát được mọi việc nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của vợ khoảng một tiếng đồng hồ", tên Aadil tường thuật. Cuối cùng, Aadil cũng đành chấp nhận sự thật vợ mình vừa bị bố chồng cùng người bác hiếp dâm tập thể rồi giết chết và sau đó ném thi thể của cô gái xấu số xuống sông. Quá đau buồn trước cái chết của con gái, ông Pardeshi Karmali, cha của Kiran nghẹn ngào: “Con gái tôi đã vì tình yêu với Aadil Ansari mà thậm chí sẵn sàng bỏ nhà ra đi, vậy mà hắn cùng gia đình hắn đã khiến nó chết không nhắm mắt. Tôi yêu cầu pháp luật hãy xử lý nghiêm những kẻ độc ác ấy”. Ngay sau cái chết của nằng dâu trẻ được công bố, nhiếu người đã tổ chức lễ tưởng niệm và biểu tình tại khắp nơi nhằm đòi lại công lý cho Kiran. Hiện, cơ quan cảnh sát địa phương đang điều tra nhằm làm rõ sự việc.

