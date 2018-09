Đóng cửa lãnh sự quán ở Iraq, Mỹ cảnh báo Iran "chớ làm liều"

(Dân Việt) Iran sẽ phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ công dân Mỹ nào tại Iraq bị “các nhóm vũ trang” có liên quan tới Tehran làm hại, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sau khi thông báo tạm thời đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Basra vì lý do an an ninh.

Ảnh chụp thành phố Basra, Iraq vào tháng 9.2018. Ảnh: Reuters. Vào hôm qua (28.9), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ra lệnh “tạm thời di dời” các nhà ngoại gia Mỹ, đồng thời đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố miền tây Basra của Iraq vì “các mối đe dọa ngày càng tăng cao”. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Pompeo còn đổ lỗi cho chính phủ Iran, lực lượng đặc nhiệm Quds Force thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và “các lực lượng vũ trang được tài trợ, kiểm soát và hướng dẫn bởi” chỉ huy Quds Force Qassem Soleimani vì các “vụ việc tấn công gián tiếp lặp lại nhiều lần”, đe dọa với lãnh sự quán Mỹ tại Basra và đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trong vòng 24 giờ trước đó. Trong tuyên bố của mình, ông Pompeo khẳng định Mỹ sẽ buộc Iran phải “chịu trách nhiệm trực tiếp” nếu bất kỳ công dân hoặc cơ sở nào của Mỹ trên Iraq hoặc các nơi khác bị tổn hại. “Tôi đã nói rõ Iran cần hiểu rằng nước Mỹ sẽ đáp trả nhanh chóng và phù hợp với bất kỳ cuộc tấn công nào”, ông Pompeo nói. Được biết, trong bản khuyến cao du lịch mới được cập nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo các công dân có ý định tới Iraq: “Không được tới du lịch… vì khủng bố và xung đột vũ trang”.

