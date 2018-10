Dụ đồng nghiệp của vợ đến làm "chuyện ấy", chồng giăng bẫy đoạt 2 mạng người

Dụ đồng nghiệp của vợ đến làm "chuyện ấy", chồng giăng bẫy đoạt 2 mạng người

(Dân Việt) Người chồng đã tạo nên một kịch bản hoàn hảo để giết vợ sau bữa ăn tối mà mất nhiều thời gian mới có thể điều tra được bản chất sự việc.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng. Elise và Quincy - 2 nạn nhân trong mưu đồ của gã ham tiền. Án mạng sau bữa ăn tối Sau một ngày dài làm việc, Elise MakDessi cùng đi ăn tối với chồng tại một nhà hàng Italia ở Virginia (Mỹ). Chồng Elise là Eddie làm việc trong lĩnh vực máy tính. Eddie có nhiều hợp đồng mua bán máy tính với nơi làm việc của Elise cho nên hai người đã quen nhau. Sau khi ăn tối, 2 người về nhà lúc 9h tối. Không lâu sau đó, Eddie gọi đội cứu hộ báo án. Theo Eddie, lúc về nhà, một người đàn ông khống chế và trói anh ta sau đó cưỡng bức, giết vợ. Khi thoát ra được khỏi sợi dây, Eddie lấy khẩu súng bắn kẻ đã đột nhập vào nhà. Kẻ này vẫn chưa chịu dừng lại mà còn cầm dao lao về phía Eddie, khiến anh ta phải nổ súng thêm lần nữa. Khi các nhân viên y tế đến hiện trường, Elise gần như đã chết. Váy của nạn nhân bị kéo lên, quần bị xé rách với nhiều vết đâm ở ngực, cổ họng và tai. Kẻ đột nhập vào nhà là Quincy Brown. Điều đặc biệt là Quicy với Elise là đồng nghiệp. Chồng của nạn nhân phải nhập viện do chấn thương ở đầu. Người đàn ông này cung cấp một đoạn video được quay trước khi xảy ra án mạng. Qua kiểm tra, Quincy đã cưỡng bức Elise trên gường với các bằng chứng thu được. Vậy động cơ nào khiến Quincy mạo hiểm đột nhập và gây vụ việc chấn động như vậy. Trong đoạn video được Elise quay trước khi xảy ra án mạng, cô nói về việc bị lạm dụng tình dục. Cô tố cáo 5 người đàn ông dính líu đến việc này trong đó có Quincy. Tuy nhiên, 4 người kia phủ nhận việc liên quan đến hành vi này. Xuất hiện những mâu thuẫn Các nhân viên điều tra phát hiện mâu thuẫn trong câu chuyện của Eddie cung cấp. Theo hồ sơ trong điện thoại Quincy, anh ta gọi tới căn hộ của 2 vợ chổng Eddie lúc 21h36' tối hôm xảy ra sự việc, tức là cuộc gọi đến sau khi Eddie nói bị tấn công ở cửa. Đây là điều khác biệt vì thông thường nghi phạm sẽ phải gọi điện rồi mới ra tay cưỡng bức và sát hại. Mặt khác, cảnh sát cũng phát hiện thêm bằng chứng quan trọng. Con dao ở tay của Quincy không có dấu vân tay của người này và trên người của anh ta cũng không có vết máu nào của Elise. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào anh ta giết Elise mà không dính một chút máu nào của nạn nhân? Trong đoạn clip nói về việc bị lạm dụng tình dục, cô nói đã báo cáo sự việc với cấp trên nhưng không ai để ý. Tuy nhiên, sếp của cô lại phủ nhận, không có điều này và họ chưa bao giờ nhận được thông tin nào về sự việc. Chồng của nạn nhân cho rằng, Quincy vào nhà của 2 vợ chồng anh nhằm giết Elise để ngăn thông tin bị đưa ra bên ngoài. Cảnh sát đã mời một chuyên gia về phân tích hiện trường vụ án để tìm kiếm manh mối. Chuyên gia này nghiên cứu kỹ các bức ảnh chụp hiện trường. Ông nhận thấy sự mâu thuẫn trong lời khai của Eddie. Khám nghiệm tử thi cho thấy cú bắn đầu tiên xuyên tim của Quincy khiến máu bắn ra mạnh theo hình ê líp. Nhưng các vết máu trên hình ảnh chụp thi thể Quincy không như vậy. Eddie khai khi thấy vợ bị tấn công, anh ta lấy khẩu súng ở đầu giường bắn Quincy khi người đàn ông này lao về phía mình. Tuy nhiên, bằng chứng vết máu tại hiện trường cho thấy, Quincy bị bắn khi đang ở hướng đối mặt với Eddie. Ngoài ra, nhân viên điều tra xác định không có bằng chứng nào cho thấy Quincy đứng khi vết thương chảy máu. Các nhà điều tra đặt ra giả thuyết Eddie đã tạo nên vụ giết người bằng cách nói vợ quay video và nộp đơn kiện. Đây có thể là kế hoạch của hai vợ chồng. Các nhà điều tra phát hiện Elise có 2 khoản bảo hiểm lên đến 700.000 USD và Eddie là người thụ hưởng. Dựa trên bằng chứng pháp y có được, các nhà điều tra cho rằng Eddie là người gây nên cái chết của vợ và Elise. Eddie khi ra tòa. Trước khi bị bắt, Eddie chạy trốn, sau 14 năm mới quay lại Mỹ. Hắn bị bắt và bị đưa ra tòa xét xử với 2 tội danh giết người, bị kết án tù chung thân. Elise tố cáo đồng nghiệp quấy rối tình dục nhưng Eddie và Elise cần bằng chứng pháp y chứng minh một trong 5 người cưỡng bức. Quincy đã được gọi đến để quan hệ tình dục cùng 2 vợ chồng. Sau đó, Elise sẽ tuyên bố Quincy cưỡng bức cô có nghĩa là có bằng chứng để khiếu nại. Eddie đã dàn cảnh vợ nằm trên giường với đôi tay bị trói chặt như một cảnh bạo lực tình dục trên giường, Quincy vào trong và quan hệ với Elise. Trong khi đó, Eddie cầm súng chạy vào phòng bắn Quincy với lý do đổ lỗi cho anh ta đang cưỡng bức vợ. Sau đó, Eddie giết vợ bằng dao để ôm trọn tiền bảo hiểm. -------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 12/10/2018.

Tag: ky an the gioi, giet nguoi, tranh gianh tai san, tin phap luat, tin the gioi