Du thuyền có khả năng "lăng ba vi bộ" - đồ chơi mới của giới siêu giàu

(Dân Việt) Các khách hàng đại gia hiện còn phải chờ khoảng 12 tháng nữa mới có cơ hội sở hữu siêu phẩm này.

Siêu du thuyền này là một sản phẩm của công ty Enata Marine. Sản phẩm này ra mắt vào đầu tháng 3 năm nay và có tên là Foiler.

Foiler – chiếc du thuyền cánh ngầm mới nhất của hãng Enata Marine

Bên cạnh diện mạo sang trọng và nổi bật, chiếc du thuyền còn gây ấn tượng nhờ hệ thống công nghệ tân tiến. Foiler được thiết kế để chở tối đa 8 hành khách, vận tốc tối đa 74km/h. Du thuyền sử dụng hệ thống cánh ngầm có thể co duỗi tùy ý và hệ thống đẩy bằng động cơ diesel-điện, kết hợp thêm 2 động cơ BMW 320 mã lực giúp nâng cao thêm 20% hiệu suất chất đốt. Thuyền được ghép từ các linh kiện máy bằng inox, nhôm và ti-tan cao cấp. Bánh lái và phần cánh ngầm được làm từ sợi carbon để đảm bảo duy trì độ cứng và độ kiên cố.

Nội thất sang chảnh trên du thuyền

Một đại diện của Enata Marine cho biết, khách hàng sở hữu Foiler sẽ có được một tuyệt tác 2 trong 1, kết hợp tính năng của một du thuyền đẳng cấp, đầy đủ tiện nghi và một siêu xe thể thao. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Foiler vẫn có thể di chuyển mượt mà, tự do, trong khi những du thuyền khác sẽ phải giảm tốc độ hoặc dễ dàng bị sóng quật ngã. Không chỉ cậy, Foiler còn được trang bị tính năng kiểm soát thần kỳ, giúp du thuyền có thể rẽ ngoặt tự do và dễ dàng hơn nhiều so với những con tàu khác. Nhờ vậy, Foiler cũng dễ lái hơn những du thuyền khác.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Foiler vẫn có thể di chuyển mượt mà, tự do, trong khi những du thuyền khác sẽ phải giảm tốc độ hoặc dễ dàng bị sóng quật ngã

Khi ở chế độ cánh ngầm, 4 cánh sẽ nâng thân thuyền lên không trung, giúp thuyền dễ dàng “lăng ba vi bộ” trên mặt sóng cao 1,5m với tốc độ 55 - 65km/h. Khi ở chế độ thông thường, Foiler sẽ thu gọn 4 cánh và di chuyển trên mặt nước như những du thuyền khác. Ngoài ra, Foiler còn có thể chạy chỉ bằng động cơ điện, tốc độ tối đa đạt 18,5km/h.

Giá bán của chiếc du thuyền này hiện vẫn chưa được công bố. Nhưng theo ước tính, giá của nó sẽ rơi vào khoảng hàng triệu USD. Các khách hàng đại gia có thể phải chờ khoảng 12 tháng nữa để mới có cơ hội sở hữu siêu phẩm này.

