Gái mại dâm Indonesia ngồi một chỗ "vẩy ngón tay" kiếm khách thế nào?

(Dân Việt) Điện thoại của Dewi không ngừng rung lên trong khi trò truyện với phóng viên. Giống như những người trẻ khoảng 20 tuổi khác, Devi không lạ lẫm gì với các ứng dụng hẹn hò trên mạng.

Việc sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm gái mại dâm đang nở rộ ở Bali (ảnh minh họa).

“Tôi có 5 ứng dụng hẹn hò khác nhau trên điện thoại, từ Tinder, Badoo, Wechat, Michat cho đến Bigo. Nhưng Tinder là ứng dụng tôi ưa thích nhất”, cô gái 22 tuổi nói, theo SCMP.

Không giống như người dùng bình thường muốn tìm kiếm người hẹn hò, Dewi sử dụng các ứng dụng này hoàn toàn vì mục đích kiếm tiền. Sống tại hòn đảo du lịch Bali, Dewi chỉ cần mở ứng dụng lên là có thể tìm được vô số khách du lịch có nhu cầu giải khuây.

Với 5 triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm đến Bali, ứng dụng hẹn hò như Tinder tạo cơ hội làm ăn mới cho Dewi và những cô gái mại dâm khác.

“Tôi gạt sang phải để gửi thông điệp ‘thích’ đến tất cả mọi người”, cô nói. “Tuần trước, tôi có 18 khách hàng thông qua Tinder”.

Tôi đặt ra mức giá khác nhau cho mỗi khách hàng, nhưng thường ở mức từ 105-210 USD cho một lần.

Dewi bắt đầu hoạt động mại dâm trên mạng từ hai năm trước và chưa từng nghĩ sẽ ngừng lại. Trước khi dùng Tinder, cô phải lui tới các quán bar, hộp đêm tìm khách hàng.

“Mỗi đêm, tôi phải hối lộ cho nhiều người để họ giới thiệu tôi với khách hàng tiềm năng”, Dewi nói. “Ở thời điểm đó, tôi cũng có người môi giới và phải trả họ tiền. Tôi luôn sợ bị cảnh sát bắt gặp”.

Bali thu hút hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm.

Ở Indonesia, hoạt động mại dâm là hành vi bị cấm, dù không quy định rõ ràng trong luật. Gái mại dâm và cả người mua dâm có thể phải ngồi tù từ 4 tháng tới 1 năm.

Kể từ năm 2013, cảnh sát Indonesia tích cực truy quét các nhà thổ dù cho đến nay hoạt động mại dâm vẫn chưa có chiều hướng hạ nhiệt.

Đối với Dewi, ứng dụng hẹn hò như Tinder cũng giúp cô cảm thấy an toàn hơn. “Tôi chỉ cần ngồi một chỗ để tìm khách hàng. An toàn hơn nhiều so với việc ra ngoài đường. Tôi có thể tự chọn khách hàng cho mình, hỏi anh ta nhiều câu rồi mới vào việc”.

Theo SCMP, chỉ cần sử dụng Tinder ở Bali, không khó để nhận thấy những cô gái hành nghề mại dâm. Họ cũng thường để lại số điện thoại để liên hệ.

Ben, 34 tuổi, một khách du lịch đến Bali hàng năm suốt 3 năm qua, nói mình đã biết đến việc dùng Tinder ở hòn đảo du lịch nổi tiếng này.

“Tôi bắt đầu tìm những cô gái trên Tinder ngay sau khi vé máy bay được đặt, nhờ tính năng mới”, người đàn ông 34 tuổi nói giọng Đức, cho biết. “Ứng dụng này thực sự đã giúp việc trao đổi tình dục trở nên dễ dàng hơn”.

Đối với Ben, việc giấu mình qua màn hình điện thoại cũng giúp anh ta cảm thấy thoải mái, hơn là cứ lân la ở các hộp đêm để tìm gái mại dâm.

Indonesia chưa có quy định cụ thể về vấn đề mại dâm trên mạng internet. Năm 2019, cảnh sát Indonesia triệt phá một trong những đường dây mại dâm trực tuyến lớn nhất, có sự tham gia của hàng trăm người mẫu và nhân vật nổi tiếng.

Ben nói mình biết hoạt động mại dâm bị cấm ở Bali, nhưng anh ta cảm thấy an toàn hơn khi tìm kiếm gái mại dâm trên mạng.