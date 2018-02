Giống chó biết hát như ca sĩ, hiếm bậc nhất thế giới

(Dân Việt) Chó biết hát New Guinea là một trong những giống chó hoang hiếm nhất thế giới.

Video chó biết hát New Guinea hát tại Sở thú San Diego, Mỹ

Trong khi năm mới Mậu Tuất đang đến gần, các loài chó độc đáo đang là một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm.

Trong số những giống chó kỳ lạ, có một loài chó nổi tiếng với khả năng hát như ca sĩ - điều khiến chúng được gọi là chó biết hát New Guinea (viết tắt trong tiếng Anh là NGSD).

NGSD có thể thay đổi độ cao tiếng hú của chúng, kết hợp với những tiếng kêu ăng ẳng hoặc tru lên và tập hợp âm thanh này nghe như chúng đang hát, theo trang Pet Guide.

Chó biết hát New Guinea là một trong những giống chó hoang hiếm nhất thế giới. Cho đến nay, chỉ có hai bức ảnh chụp NGSD ngoài tự nhiên: một ảnh chụp năm 1989 bởi nhà động vật học người Úc Tim Flannery, một ảnh chụp năm 2012 bởi hướng dẫn viên Tom Hewett.

Nguồn gốc

Chó biết hát New Guinea là chó hoang bản địa tại đảo New Guinea trong nhiều thế kỷ. Con chó đầu tiên rời khỏi hòn đảo này để nghiên cứu là vào năm 1897. Đến năm 1956, một cặp chó hát New Guinea khác được các nhà khoa học bắt giữ và chuyển đến Sở thú Taronga ở Úc để nghiên cứu.

Ngoài ra, một số NGSD cũng được người dân địa phương nuôi làm chó săn và chó nhà. Do vậy, ngày nay, loài chó này vừa có cá thể tồn tại trong tự nhiên, vừa có cá thể sống cùng con người và được phối giống bởi con người.

Đặc điểm

NGSD có chiều cao từ 30-46cm và nặng từ 8-14kg khi trưởng thành. So với các loài chó khác, chó biết hát New Guinea sống khá lâu, với tuổi thọ trung bình từ 15 đến 20 năm.

Tuy có kích cỡ trung bình nhưng loài chó này rất năng động. Trong tự nhiên, chúng ăn động vật ăn cỏ, loài gặm nhấm, chim và trái cây. Còn khi bị nuôi nhốt, chó biết hát New Guinea thường ăn nhiều thịt nạc.

Đặc tính

Trong hầu hết các trường hợp, NGSD rất thân thiện với con người mặc dù chúng có thể hơi nhút nhát lúc mới gặp.

Loài chó này rất thông minh và việc thuần hoá và huấn luyện chúng có thể rất khó khăn. Chúng có tài trốn thoát khỏi nơi nuôi nhốt, có thể leo trèo và nhảy khỏi chuồng. Khi đã được thuần hóa, những con chó này có khuynh hướng gắn bó mật thiết với chủ và có thể rất yêu mến họ.

Tuy nhiên, NGSD có nhu cầu săn mồi cao và có thể hơi xa cách, thậm chí hung hăng khi có người lạ và những con chó khác.

