Hậu Olympic, bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục căng thẳng?

(Dân Việt) Vào thời điểm Olympic Pyeongchang diễn ra, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã hạ nhiệt nhanh chóng. Thế nhưng, rất có thể sau khi Olympic kết thúc, mọi chuyện sẽ trở lại như thời điểm đầu.

Cái bắt tay lịch sử giữa em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Trước khi Olympic diễn ra, Mỹ và Hàn Quốc đã hoãn tập trận chung nhằm đảm bảo 1 kỳ thế vận hội có thể diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, cả 2 mới chỉ “hoãn” chứ không hề “đình chỉ” hẳn việc diễn tập quân sự chống Triều Tiên. Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc vào hôm 20.2 cho biết, các cuộc tập trận chung hàng năm sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch đã vạch ra từ trước. Hiện tại, vẫn chưa rõ thời điểm của các cuộc tập trận nhưng giới chức quân sự 2 nước cho biết sẽ cập nhật thông tin thêm vào cuối tháng 3 hoặc tháng 4.

Theo quan điểm của Bình Nhưỡng, các cuộc tập trận “sẽ không bao giờ thích hợp” với đối thoại liên Triều. Do đó, nếu Washington và Seoul vẫn tiếp tục tập trận với mục đích chống lại nước này, các vụ thử tên lửa và thậm chí là hạt nhân để đáp trả sẽ là điều hiển nhiên.

Thế nhưng, theo Business Insider, thế giới có thể hi vọng tình hình bán đảo Triều Tiên năm 2018 sẽ khác so với các năm trước. Lý do là các lệnh trừng phạt ngày càng thắt chặt đánh mạnh vào kinh tế Triều Tiên có vẻ như đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến Bình Nhưỡng đang ngày càng vào thế “bí”. Vì vậy, khi mà nguồn tài chính để phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân đang eo hẹp dần, Triều Tiên sẽ cần tiếp tục giữ thái độ “mềm mỏng” với Hàn Quốc như hiện tại.