Hậu vụ “công chúa” Huawei: Công dân Mỹ đến TQ phải cảnh giác

(Dân Việt) Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo, nhấn mạnh rằng phía Trung Quốc có thể ngăn công dân Mỹ xuất cảnh và cảnh báo về việc Trung Quốc “thực thi tùy tiện luật pháp địa phương”.

Mỹ khuyến cáo công dân nên cân nhắc các yếu tố về an toàn và an ninh trước khi đến Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra một tháng sau vụ hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ vì “đe dọa an ninh quốc gia”.

Vụ việc dường như liên quan đến giám đốc tài chính Huawei, Meng Wanzhou bị bắt ở Canada, theo yêu cầu từ phía Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo di chuyển cấp 2 cho công dân tại Trung Quốc. Washington khuyến cáo công dân "nâng cao cảnh giác" khi đến Trung Quốc vì sự an toàn và an ninh của chính bản thân, do Bắc Kinh "thực thi pháp luật tùy tiện cũng như hạn chế đối với người hai quốc tịch Mỹ-Trung".

Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Trung Quốc có sử dụng biện pháp cấm xuất cảnh nhằm ngăn chặn công dân Mỹ rời khỏi nước này, có trường hợp lệnh cấm xuất cảnh trong nhiều năm.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Trung là đối tượng đối mặt với rủi ro lớn nhất. Trung Quốc không công nhận người sở hữu hai quốc tịch Mỹ - Trung. Công dân Mỹ thuộc diện này có thể bị giám sát và không được tiếp cận hỗ trợ lãnh sự từ cơ quan đại diện Mỹ ở Trung Quốc. Bắc Kinh cũng có thể hạn chế di chuyển của công dân Mỹ mà không thông báo trước.

Trong thang 4 cấp độ cảnh báo của Mỹ, mức 4 là nghiêm trọng nhất, khuyến cáo công dân không nên đến các quốc gia bị áp mức cảnh báo này. Các quốc gia này bao gồm Triều Tiên, Syria và Libya.

Các quốc gia ở mức 3, mức cảnh báo nghiêm trọng bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Pakistan. Mặc dù Trung Quốc nằm ở mức 2 nhưng đặc khu hành chính Hong Kong vẫn ở mức cảnh báo 1, tức là nên “đề cao cảnh giác ở mức bình thường”.