Indonesia: Cứu hộ gặp khó sau động đất

Bão Trami đe dọa Nhật Bản Bão Trami đã gây ra mưa lớn và gió mạnh ở Nhật Bản khi di chuyển đến gần khu vực phía Nam đảo quốc này hôm 29-9, khiến nhiều chuyến bay bị hủy và gây cảnh mất điện ở vài thành phố. Các hòn đảo ngoài rìa quần đảo Okinawa, cách thủ đô Tokyo 1.000 km về phía Tây Nam, đang hứng chịu mưa lớn và sóng to trong khi cuộc bầu cử thống đốc Okinawa chuẩn bị diễn ra vào ngày 30-9. Hãng tin Reuters đưa tin gió lớn đã quật ngã nhiều cây cối, thổi bay tường của một tòa nhà và khiến 17 người bị thương ở tỉnh Okinawa. "Con số này có thể tăng lên vì chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin. Chúng tôi đã kêu gọi người dân cảnh giác trước cơn bão" - ông Motoki Minei, một quan chức tại văn phòng quản lý thiên tai, nói. Theo đài NHK, bão Trami với sức gió lên đến 216 km/giờ còn gây ra tình trạng mất điện ở hơn 30 thị trấn và làm các hãng hàng không hủy bỏ hơn 380 chuyến bay, phần lớn là các chuyến đến hoặc khởi hành từ Okinawa. Sau khi càn quét các hòn đảo ngoài rìa, dự kiến bão Trami sẽ tăng tốc và tiến gần đến miền Tây Nhật Bản, đi qua các đảo Kyushu và Honshu trong ngày 30-9, tương tự đường đi của bão Jebi hồi đầu tháng 9. Bão Jebi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong vòng 25 năm và cướp đi sinh mạng của 11 người. B.Hạnh 10 sinh viên Việt Nam an toàn Được tin trận động đất và sóng thần xảy ra tại TP Palu, ngày 29-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện thăm hỏi đến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Bambang Soesatyo. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết đến nay chưa có thông tin về người Việt Nam thiệt mạng hoặc bị thương. 10 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trường ĐH Tadulako, TP Palu, đều an toàn. Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ số điện thoại đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia +62 8111 61025 hoặc số điện thoại tổng đài bảo hộ công dân +84 981848484. D.Ngọc