Iraq giáng đòn sấm sét hủy diệt trung tâm chỉ huy của IS ở Syria

(Dân Việt) Lực lượng không quân Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công vào khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hủy diệt một trung tâm hậu cần và chỉ huy của chúng.

Iraq đang tích cực tiêu diệt khủng bố IS tại Syria

Cuộc không kích được tiến hành theo lệnh của Thủ tướng Haider Al-Abadi đã phá hủy một tòa nhà được IS sử dụng làm trung tâm hậu cần và chỉ huy.

Không quân Iraq đã tiến hành một số cuộc không kích IS ở Syria kể từ năm ngoái, dưới sự chấp thuận của chính phủ của Tổng thống Bashar Assad và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu chống lại nhóm khủng bố này tại đây.

Thủ tướng Al-Abadi tháng trước tuyên bố ông sẽ "thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nếu IS đe dọa an ninh Iraq". Iraq có quan hệ tốt với Iran và Nga, những đồng minh chính của chính quyền Tổng thống Assad trong cuộc nội chiến Syria 7 năm qua đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu chống IS tại Syria. Mới đây, Không quân Iraq cũng đã tấn công vào "ủy ban quân sự" IS, tiêu diệt hơn 40 thủ lĩnh khủng bố.