IS bất ngờ bắt 700 con tin ở Syria, dọa giết 10 người mỗi ngày

(Dân Việt) Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bất ngờ mở cuộc tấn công dữ dội ở khu vực phía đông Syria, bắt hàng trăm người tại một trại tị nạn, bao gồm cả công dân Mỹ và châu Âu.

Phiến quân Hồi giáo IS cướp phá một trại tị nạn, bắt đi hàng trăm người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói phiến quân IS đã bắt đầu hành quyết các con tin và dọa sẽ tiếp tục mỗi ngày.

IS bất ngờ hoạt động mạnh trở lại ở phía đông Syria, cướp phá một trại tị nạn ở tỉnh Deir ez-Zor. Ước tính 700 người bị bắt sống, bao gồm các nhân viên cứu trợ phương Tây.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy phiến quân IS tấn công lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. Khủng bố sau đó tràn vào trại tị nạn, bắt cóc người từ 130 gia đình và đưa họ đến thành phố lân cận.

Các tay súng IS bất ngờ hoạt động mạnh trở lại.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) nói các cuộc đàm phán đã bắt đầu. IS đòi lương thực và nhu yếu phẩm để đổi lấy tính mạng con tin.

“Chúng đã ra yêu sách và nếu không được đáp ứng, chúng tuyên bố giết 10 người mỗi ngày”, ông Putin nói. “Chúng đã hành quyết 10 người vào hôm trước. Điều này thực sự tồi tệ”.

Đoàn xe của IS sau khi tấn công một trại tị nạn ở phía đông Syria.

Trên thực tế, IS đã giao tranh với SDF từ một tuần trước, nhưng các cuộc đụng độ chỉ mới trở căng thẳng cách đây vài ngày. SDF ước tính hiện còn khoảng 3.000 tay súng IS, bằng 10% so với 30.000 ở thời điểm cao trào năm 2014.

Phiến quân Hồi giáo IS hiện chỉ còn kiểm soát một khu vực nhỏ ở Syria. Theo giới quan sát, nhóm khủng bố đang nhằm vào dân thường để chứng minh rằng chúng vẫn còn thể gieo rắc nỗi khiếp sợ.