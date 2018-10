IS bất ngờ phục kích, quân đội Syria hứng thương vong nặng nề

(Dân Việt) Các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa thực hiện một cuộc phục kích mới ở vùng Al-Safa, tỉnh Al-Sweida khiến quân đội Syria phải hứng chịu thương vong nặng nề.

Theo báo cáo quân sự từ Sweida, ít nhất 15 binh sĩ quân đội Syria và Lực lượng Quốc phòng Quốc gia đã thiệt mạng trong cuộc phục kích táo tợn của khủng bố IS.

Các lực lượng Syria bị phục kích khi đi qua một khu vực núi đá ở khu vực Al-Safa. IS đã công bố một loạt các bức ảnh cho thấy hậu quả của cuộc phục kích. Những bức ảnh cho thấy các binh sĩ Syria thiệt mạng nằm la liệt trên mặt đất.

Do địa hình gồ ghề của vùng Al-Safa, quân đội Syria đã di chuyển với tốc độ chậm so với những kẻ khủng bố IS. Khi các chiến binh IS vẫn nắm quyền kiểm soát đỉnh cao nhất của khu vực Al-Safa, quân đội Syria phía dưới vẫn sẽ nằm trong tầm ngắm bắn của các tay súng bắn tỉa khủng bố ẩn mình trong khu vực núi lửa rộng lớn này.