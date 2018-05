IS dọa "xử" chủ tịch FIFA trước thềm World Cup 2018

(Dân Việt) Tổ chức khủng bố IS tiếp tục đưa ra lời đe dọa nhắm tới kỳ World Cup 2018 tổ chức tại Nga.

Tấm áp phích tuyên truyền của IS có hình ảnh của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Sixgill.

Mới đây, IS đã đe dọa “xử” Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Theo công ty tình báo mạng Sixgill – tổ chức chuyên theo dõi IS trên các mạng xã hội và Dark Web, đây là một phần trong chuyến dịch tuyên truyền khủng bố kỳ World Cup 2018 diễn ra tại Nga trong bối cảnh, lực lượng chiến binh thánh chiến của tổ chức này đang bị quân đội chính phủ Syria, không quân Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu “nghiền nát” tại khu vực trung Đông.

Tấm áp phích tuyên truyền mới nhất có hình ảnh của Chủ tịch Infantino quỳ trong bộ đồ tù nhân màu cam vốn thường xuất hiện trong các đoạn phim hành quyết của IS và đứng trước là một chiến binh đang cầm súng máy. Dòng chữ trên tấm áp phích ghi rõ: “Các người sẽ phải trả giá gấp đôi những gì đã làm” – ám chỉ về số lượng lớn chiến binh IS đã tử trận.

Trước đó, tổ chức này cũng đã đe dọa xử tử hai danh thủ bóng đá nổi tiếng là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo với thông điệp tương tự như là “máu của các người sẽ tràn mặt đất” và “chúng tao sẽ ở đó”,… Ngoài ra, IS cũng đăng tải hướng dẫn cách tấn công bằng súng, dao, bom tự chế và xe ô tô cho các thành viên trên khắp thế giới nhằm phá hoại World Cup.

Được biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu luôn tự tin rằng các cơ sở truyền thông của phiến quân Hồi giáo tại Raqqa và Mosul đã bị phá hủy. Tuy các đoạn phim tra tấn và hành quyết có vẻ đã không còn được sản xuất, các lời đe dọa và áp phích tuyên truyền vẫn tràn lan trên mạng.

Hiện tại, các công tác tổ chức và đảm bảm an ninh cho kỳ World Cup đang được các nhà chức trách Nga ráo riết đẩy mạnh với việc nhiều đối tượng, nghi phạm khủng bố đã bị bắt giữ. Gần đây nhất vào tháng trước, Moscow đã phát hiện 20 thành viên của IS đang âm mưu tấn công khủng bố sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh vào 14.6 tới.