IS tung video vụ phục kích, giết hại 4 đặc nhiệm Mỹ

(Dân Việt) Quân IS sử dụng súng máy, súng phóng lựu tấn công 42 lính Mỹ và lính Nigeria.

Video IS chuẩn bị đánh úp lính Mỹ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, IS đã bất ngờ đánh úp một tiểu đội lính Mỹ ở Nigeria khiến 4 quân nhân thiệt mạng. Tổng cộng, hơn 50 tên khủng bố IS đã tấn công khu vực tiểu đội Mỹ đồn trú và nã súng xối xả.

4 quân nhân thiệt mạng trong vụ đánh úp.

Đoạn video mới được IS đăng tải ghi lại những giây phút cuối cùng trước khi chúng ập vào và giết hại lực lượng Mỹ. Trong clip quay bằng camera gắn trên mũ bảo hộ, chúng tiến dần trên sa mạc với sự yểm trợ của xe ô tô. Hình ảnh vụ tấn công không được đăng tải.

Vụ giết hại 4 lính Mỹ đã dấy lên nhiều câu hỏi về vai trò thực sự của quân đội Mỹ tại Nigeria. Hiện tại, 800 lính Mỹ đang đồn trú ở đây với nhiệm vụ “huấn luyện lực lượng địa phương và điều khiển máy bay không người lái”.

Phiến quân IS nấp sau xe ô tô.

12 lính đặc nhiệm Mỹ và 30 lính Nigeria vừa quay trở về từ một cuộc tấn công và tiêu diệt khủng bố IS thì bất ngờ bị đánh úp. Địa diểm xảy ra vụ việc gần biên giới Mali. Khủng bố IS sử dụng súng máy, súng phóng lựu tấn công lực lượng Mỹ. Phiến quân IS thiệt mạng 21 tên trong vụ tấn công này.