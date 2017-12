IS tuyên bố rùng mình: Thủ lĩnh tối cao al-Baghdadi sắp trở về Iraq

(Dân Việt) Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tuyên bố thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi của chúng còn sống và sẽ sớm trở lại Iraq.

Chân dung thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi. Tuyên bố trên của IS được tờ báo tiếng Ảrập Asharq al-Awsat dẫn lại. Bình luận về thông tin trên, nhà phân tích chính trị Seyed Mostafa Khoshcheshm cho rằng, đây dường như chỉ là nỗ lực tuyệt vọng để củng cố tinh thần cho những kẻ khủng bố IS ở các sa mạc thuộc Đông Syria đang bị quân đội Syria và các đồng minh của họ bao vây. Thông tin về sự trở lại của al-Baghdadi được đưa ra trong bối cảnh những thông tin trước đó cho rằng, tên này đang bị Mỹ giam giữ tại một căn cứ ở Syria. Đại diện chính thức của Ủy ban Nhân quyền Quốc tế ở Trung Đông Haitham Abu Saeed xác nhận hồi tuần trước rằng al-Baghdadi còn sống và đang bị các lực lượng Mỹ tại Syria giam giữ. Abu Saeed tuyên bố rằng al-Baghdadi đang bị giam ở căn cứ T2 Badiyeh và cho biết thêm rằng, tên thủ lĩnh IS bắt trong một hoạt động của quân đội Mỹ vào ngày 18.4.2017. Khoảng 50 đặc nhiệm Mỹ được cho là đã tham gia chiến dịch bắt giữ thủ lĩnh tối cao IS. Trong khi đó, tờ Yeni Şafak tiếng Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin Syria cho biết, al-Baghdadi bị bắt tại Iraq và sau đó được đưa đến vùng al-Karamah của Syria. Nguồn tin này vốn từng là một thành viên của nhóm phiến quân Jund al-Aqsa còn nói thêm rằng, ngoài Baghdadi, 7 chỉ huy IS hàng đầu cũng bị bắt giữ. Hiện có nhiều thông tin hỗn loạn về số phận của thủ lĩnh tối cao IS. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Iraq Yahya Rasoul trước đó từng khẳng định rằng, al-Baghdadi còn sống và đang lẩn trốn ở đâu đó tại biên giới Iraq-Syria. Tướng Rasoul cho biết, tình báo Iraq đã tìm ra bằng chứng cho thấy thủ lĩnh IS ở trong một căn phòng được các tay súng IS bảo vệ ở biên giới.

