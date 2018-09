Isaac Newton dự đoán thế giới sẽ kết thúc vào năm 2060

(Dân Việt) Dự đoán của nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton vừa được phát hiện trong một tài liệu viết tay của ông.

Isaac Newton dự đoán thế giới sẽ kết thúc vào năm 2060.

Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện một tài liệu viết tay của nhà khoa học Isaac Newton có tiêu đề 'Jehovah Sanctus Unus'. Trong tài liệu này, ông đã dự đoán thế giới hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2060 và Trái đất một lần nữa trở thành “Vương quốc của Chúa”.

“Thế giới có thể kết thúc muộn hơn (năm 2060), nhưng tôi không thấy lý do cho sự chấm dứt sớm hơn”, nhà khoa học nổi tiếng ở thế kỷ thứ 17 viết.

Dự đoán của Newton được tiết lộ trong cuốn sách mới xuất bản của nhà thiên văn học người Áo Florian Freistetter.

“Đối với ông, năm 2060 sẽ là một sự khởi đầu mới, có thể kèm theo chiến tranh và thảm họa”, nhà thiên văn học viết Freistetter.

Florian Freistetter cho biết nhà khoa học Isaac Newton tin vào các sự kiện tương lai đã được “Chúa an bài”.

Sinh năm 1643, Isaac Newton được coi là một chuyên gia về thần học. Ông đã dành cả đời để nghiên cứu về Chúa và tôn giáo. Ông cũng là một nhà khoa học với nhiều phát kiến vĩ đại, trong đó có thuyết vạn vật hấp dẫn.

Vào tháng 1.2018, tạp chí Bulletin of Atomic Scientists điều chỉnh đồng hồ tận thế sớm hơn 2 phút và 3 giây so với sự đoán vào năm 2017. Nguyên nhân khiến thế giới kết thúc được cho là do chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị.