Không còn Mỹ che chở, phiến quân Syria vội vàng xin rút khỏi al-Tanaf

(Dân Việt) Các nhóm phiến quân Syria được Mỹ hậu thuẫn ở trong và xung quanh khu vực al-Tanaf đang hoảng loạn tìm kiếm thỏa thuận với chính quyền Damascus để được sơ tán tới miền Bắc Syria sau khi Mỹ rút quân.

Căn cứ của quân đội Mỹ tại thị trấn al-Tanaf ở Syria vốn bị cáo buộc là "nhà" của nhiều nhóm phiến quân.

Theo Southfront, các chiến binh hoạt động ở trong và khu vực 55 km xung quanh al-Tanaf vốn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ ở Syria đang ráo riết tìm kiếm thỏa thuận với chính quyền Damascus cho phép họ rút về vùng lãnh thổ lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Bắc Syria sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch rút khỏi Syria.

Theo các nhà hoạt động Syria, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Quân Biệt động Cách mạng được Mỹ hậu thuẫn, Muhannad Tala hy vọng rằng, liên minh quân sự Mỹ sẽ giúp nhóm của ông ta đạt được thỏa thuận với Damascus trước khi rút khỏi căn cứ al-Tanaf.

"Việc Liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo rút khỏi al-Tanaf và khu vực 55km sẽ đẩy các phe phái thuộc lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) tại đây vào cuộc đối đầu trực tiếp với quân đội Syria và lực lượng dân quân Iran", Tala cảnh báo. Quân Biệt động Cách mạng do Tala làm thủ lĩnh cũng là một nhánh của FSA.

Tala cũng xác nhận rằng, Liên minh đã thông báo với ông ta về việc sẽ rút khỏi al-Tanaf sớm theo quyết định rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump.

Theo Southfront, quyết định của Mỹ rõ ràng đã dẫn đến tình trạng hoảng loạn trong lực lượng phiến quân hoạt động ở al-Tanaf khi họ biết rằng nếu liên minh rút đi thì ngày tàn của họ cũng sẽ sớm đến.

ĐỌC THÊM: Từ bỏ cuộc chơi ở Syria, Trump dâng cả Trung Đông cho Putin