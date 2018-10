Không tin người bị kết án giết con trai, cha quyết truy tìm con dâu chạy trốn xuyên lục địa 

Không tin người bị kết án giết con trai, cha quyết truy tìm con dâu chạy trốn xuyên lục địa

(Dân Việt) Sau nhiều năm đi tìm kẻ giết con trai, cha mẹ của đại gia bất động sản đã phần nào được an ủi khi kẻ ác sẽ phải lĩnh án.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng. Aurera hầu tòa trong một phiên xét xử gần đây Nỗi đau khôn nguôi Hơn 10 năm đã trôi qua, kể từ ngày ông Abe mất đi con trai Adam Anhang - một triệu phú bất động sản. Ông và vợ vẫn phải chịu đựng nỗi đau. Những bức ảnh và ký ức về Adam vẫn còn nguyên vẹn trong căn nhà của gia đình. Ngày 22/9/2005, Adam tử vong trên một con đường Old Sanjuan ở Puerto Rico. Theo lời một nhà báo làm việc tại tờ báo lớn nhất ở Puerto Rico, sự việc khiến dân tình xôn xao, bàn tán. Năm 2004, Adam gặp Aurea Vazquez Rijos - một cựu nữ hoàng sắc đẹp tại một hộp đêm. Aurea là một cô gái trẻ quyến rũ, hoạt ngôn và có mối quan hệ rộng, được học hành ở New York. Nếu tiếp xúc bất cứ ai cũng thấy Aurea là một cô gái tốt. Chỉ trong ít tuần, hai người bí mệt kết hôn nhưng lại nhanh chóng tan đàn xẻ nghé. Theo lời cha của Adam, mẹ của Aurea và cô gái này được cho là nghĩ ra việc nói Aurea mang thai. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau đó, sự thật được hé lộ. Adam phát hiện vợ không mang thai và anh đối chất với chính vợ mình. Cô gái này thừa nhận bản thân không mang thai. Một luật sư của Adam nói, anh cảm thấy mình đã bị lừa trong thỏa thuận trước hôn nhân. Thỏa thuận này quy định về quyền và nghĩa vụ về tài sản của họ đối với nhau và đối với người thứ ba trong suốt thời kỳ hôn nhân (từ khi kết hôn đến khi ly hôn hoặc chấm dứt hôn nhân do một người chết), hợp đồng này chỉ phát sinh hiệu lực khi họ thực sự kết hôn. Sau khi kết hôn, Adam từng nói với một người bạn và đồng nghiệp về cuộc hôn nhân này là sai lầm. Sau khi nhận thấy sai lầm, chỉ ít tuần sau khi kết hôn, Adam thuê một căn nhà và lên kế hoạch ly hôn. Thậm chí, người đàn ông này còn thuê thám tử theo sát Aurea. Anh còn lo lắng về vợ mình cũng như gia đình nhà vợ. Bạn của Adam tiết lộ anh ta lo ngại cho mạng sống của mình. Sau nhiều cố gắng, Adam và Aurea hẹn nhau để nói về vấn đề ly hôn.Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng do Aurea lên kế hoạch. Cặp đôi này rời khỏi nhà hàng trước nửa đêm và dường như có tranh cãi với nhau. Một người đàn ông theo sau cả hai người, cầm theo một con dao dùng trong nhà bếp và một hòn đá tấn công cả 2 người. Sau vụ tấn công, Adam bị tử cong, còn Aurea bị thương phải nhập viện. Người vợ nói với cảnh sát kẻ tấn công đã cố gắng cướp đồ của Adam nhưng không lấy tiền. Gia đình Aurea và cô gái này không đến đám tang của con rể, không liên lạc với cha mẹ Adam. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Một nghi phạm sớm lộ diện là Jonathan Roman. Chàng trai này làm nhân viên rửa bát đĩa của nhà hàng và có liên hệ với gia đình của Aurea. Anh ta bị kết án 105 tù về tội giết Adam. Linh cảm của người cha Chân dung 2 vợ chồng Adam Anhang và Aurea Thế nhưng cha của Adam không tin là Jonathan giết con trai ông. Bởi ông cho rằng không có lý do gì để anh ta giết con mình. Ông nhận định con dâu Aurea mới là kẻ có động cơ giết người. Động cơ đó là tiền. Bởi vì, nếu như chồng chết, Aurea sẽ được hưởng tài sản 24 triệu USD. Cha của nạn nhân đã đến gặp cơ quan điều tra và yêu cầu điều tra lại. Qua quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy một nghi phạm là Alex Fabon. Người này thừa nhận được hưởng 3 triệu USD nếu giết chết Adam từ Aurea. Khi nghi phạm này bị bắt giữ, Jonathan được tha bổng sau khi chịu án oan. Aurea có vẻ như không đau buồn gì với cái chết của chồng mà cô ta còn kiện bố mẹ chồng đòi 1 triệu USD tiền bồi thường và 8 triệu USD tài sản. Cảnh sát điều tra phát hiện âm mưu giết chết Adam không chỉ liên quan đến Aurea mà còn cả chị gái của cô ta. Thế nhưng, điều bất ngờ là Aurea đột nhiên biến mất không dấu vết. Aurea đã chuyển tới Florence (Italia). Bởi, giữa Mỹ và Italia không có hiệp định về dẫn độ Italy dẫn độ nghi phạm có thể đối mặt án phạt tử hình. Gia đình Adam thuê thám tử theo sát Aurea. Người phụ nữ này đổi tên để che giấu thân thận, nhưng thám tử đều theo sát mọi nhất cử nhất động. Tại đây, cô ta hành nghề hướng dẫn viên du lịch. Cô ta nói 3 thứ tiếng và quyến rũ là một lợi thế. Nhưng nếu muốn ở lại Italia lâu dài, cô phải có chồng người Italia và có con nữa càng tốt. Để phục vụ mục đích của mình, Aurea kết hôn với một người Italia và sinh 2 con. Tuy nhiên, sau này, người chồng này đòi ly hôn vì phát hiện cô là một kẻ chạy trốn. Ngoài ra, người phụ nữ này còn tiếp cận một tổ chức của người Do Thái ở Italia và giấy tờ giả chứng minh cô và con là gốc Do Thái với hi vọng sẽ sang Israel định cư. Tháng 8/2012, cô được anh trai đưa sang Tây Ban Nha để hướng dẫn du khách. Tại sân bay Madrid, Aurea bị bắt giữ. Cuộc bắt giữ này có sự phối hợp của cơ quan chức năng Tây Ban Nha, Interpol, cơ quan chức năng Puerto Rico. Chị gái và chồng cũ của người này cũng bị bắt do dính líu đến cái chết của Adam. Tháng 1/2019, cả Aurea cùng chị gái và chồng cũ của chị gái sẽ bị kết án. Khả năng 3 đối tượng sẽ lĩnh án tù chung thân. Động cơ giết chồng của Aurera là vì muốn thừa hưởng tài sản khổng lồ. -------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 9/10/2018.

