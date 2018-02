Kinh ngạc cá voi sát thủ bắt chước người, nói tiếng Anh

(Dân Việt) Con cá voi sát thủ có khả năng bắt chước những từ tiếng Anh như “hello, bye bye, one two”.

Một con cá voi sát thủ đã được các nhà khoa học dạy cách nhại lại tiếng người, tờ Independent đưa tin.

Con cá voi 14 tuổi tên Wikie từng được đào tạo bài bản và dạy cách sao chép các hành vi của người trong một nghiên cứu trước đó.

Nhưng mới đây, Wikie được dạy cách bắt chước những từ tiếng Anh như "hello", "bye bye", "one two", cũng như tên của huấn luyện viên của nó, Amy.

"Cá voi sát thủ sử dụng lỗ phun nước của chúng để tạo ra âm thanh, giống như tiếng nói phát ra từ mũi người, vì vậy chúng tôi không trông chờ tiếng bắt chước của chúng sẽ hoàn hảo”, tiến sĩ Jose Abramson, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết.

"Nhưng chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước sự giống nhau giữa tiếng cá voi và tiếng người".

Bản audio do các nhà khoa học cung cấp cho thấy tiếng nói của người và tiếng bắt chước của cá voi. Chúng tạo ra những âm thanh rất giống với từ “bye bye”, “hello” hay “one two”.

Hiện các nhà khoa học đang muốn tìm hiểu tại sao cá voi có khả năng bắt chước tiếng động, qua đó, hiểu cách cá voi học hỏi trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Ngoài âm thanh của con người, Wikie cũng được cho tiếp xúc với âm thanh của một con cá voi sát thủ khác để xem liệu nó có khả năng bắt chước đồng loại hay không.

Sau khi nghe âm thanh của con người hoặc cá voi, huấn luyện viên sẽ yêu cầu Wikie bắt chước bằng câu mệnh lệnh “làm đi".

Bắt chước âm thanh kiểu này là một yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ, và khả năng làm điều đó rất hiếm ở động vật có vú. Mặc dù rất thông minh, các loài linh trưởng thường không có khả năng bắt chước như vậy.

Tuy nhiên, cá voi và cá heo đều được biết có khả năng bắt chước giọng nói. Cá heo mũi chai và cá voi trắng từng được quan sát bắt chước tiếng động mà chúng nghe thấy.