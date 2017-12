Kỳ lạ cô gái với đôi mắt trắng dã có khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật

Đôi mắt ma thuật Laura Castro sinh năm 1995 tại Miami (bang Florida, Mỹ) vốn là một cô bé vô cùng xinh đẹp và dễ thương với đôi mắt màu nâu đầy mê hoặc. Thế nhưng, điều khủng khiếp đã xảy ra vào một buổi sáng năm 2005, ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 10 đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống bình lặng của Laura. Sáng hôm ấy, sau khi thức dậy, khi nhìn vào gương, Laura thét lên kinh hãi. Cô bé trông thấy toàn bộ khoang bụng của mình, thậm chí cả trái tim màu đỏ đang đập phập phồng trong ngực. Nghe tiếng thét, bà Anabel Castro vội vàng chạy vào. “Mặt mũi con bé đầy nước và bọt kem đánh răng. Ban đầu, tôi cứ ngỡ có vật gì đó vô tình rơi vào mắt Laura hoặc bọt kem làm mắt nó đau nên Laura mới khóc thét lên như vậy. Nhưng khi con gái bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn, tôi đã vô cùng sốc. Trước mắt tôi lúc này là một đôi mắt nâu đậm đang chuyển sang màu vàng, sau đó nhạt dần và trắng dã, không hề có con ngươi nữa”, bà Anabel cho biết. Với đôi mắt trắng dã có khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật, Laura Castro được mệnh danh là “Cô gái tia X”. Từ ngày đó, Laura luôn trong tình trạng hoảng loạn và không dám nhìn mình trong gương. Tình trạng hoảng loạn này của Laura chỉ giảm sau vài tháng khi cô bé bắt đầu điều chỉnh được khả năng của mình. Đôi mắt khác thường đã khiến cho Laura có một khả năng vô cùng đặc biệt. Cô bé không chỉ nhìn rõ nét hơn mà còn có thể nhìn xuyên thấu qua mọi vật, kể cả vật cứng như bức tường gạch dày hay những tấm kim loại. Để kiểm chứng khả năng thần kỳ đó, một cuộc kiểm tra đã được tiến hành trước sự chứng kiến của nhiều người. Trong cuộc kiểm tra đó, họ bịt mắt cô bé lại, sau đó đặt trước mặt cô một khối bê tông lớn có bề dày 10cm. Phía sau khối bê tông là một vật rất nhỏ. Thật không ngờ, tất cả mọi người có mặt chứng kiến đã phải thốt lên sửng sốt khi cô bé gọi chính xác tên của đồ vật sau khối bê tông dày đó. Đến lúc này, các nhà khoa học hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng thần kỳ của cô bé. Sau đó, họ công nhận Laura có thể nhìn qua những lớp gỗ dày, nhìn trong đêm tối hoàn toàn, đọc chữ và số trong danh bạ điện thoại chưa hề mở… Không thể giải thích Ngay từ lần đầu tiên phát hiện điều khác thường này, cha mẹ Laura ngay lập tức đưa cô bé vào viện để chữa trị. Ban đầu các bác sĩ nghĩ một thành phần nào đó có trong kem đánh răng làm cho mắt Laura có thương tật như trên. Tuy nhiên, sau khi đã đưa Laura đến rất nhiều bệnh viện và rất nhiều bác sĩ, các chuyên gia y khoa đều lắc đầu, không ai giải thích được nguyên nhân. “Tất cả các bác sĩ đều nói rằng mắt Laura bình thường. Họ chưa từng thấy một đôi mắt nào tương tự như vậy, mỗi ngày mắt Laura càng trở nên trắng hơn”, bà Anabel cho biết. Điều đặc biệt là, với đôi mắt đó, Laura Castro không hề cảm thấy đau đớn. Và cô vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ cả ban ngày lẫn đêm tối với tầm nhìn ngày càng mạnh mẽ hơn. Các nhà khoa học từng nghiên cứu cô bé có đôi mắt trắng dã này đã ví đôi mắt của Laura Castro như là một tia X, với khả năng xuyên thấu mọi vật. Bác sỹ cho rằng Laura Castro có thể từng bị tổn thương trong đầu, bị nhiễm độc hóa chất, hay cái gì đó tương tự. Laura Castro đã được đưa tới nhiều bác sỹ và các chuyên gia nhưng không một ai có thể giải thích nổi hiện tượng dị thường hiếm gặp này. Trong khi đó, một số người đưa ra giả thuyết rằng, nhiều cá nhân có một “giác quan đặc biệt”. Thông thường, người có giác quan đặc biệt sẽ cảm nhận được những điều kỳ diệu sau khi gặp phải những kích thích từ bên ngoài như khi ngửi hay nếm mùi vị, nghe thấy một điệu nhạc, nằm mơ và ghi lại hình ảnh trên não bộ, hoặc chịu đựng một áp lực vô cùng lớn. Từ đó, họ sẽ có cảm giác như mình đang nhìn thấy một màu sắc phát ra từ cơ thể người nào đó, biết “in” lại ảnh, và khiến người khác cảm thấy sợ hãi bằng chính ánh mắt của mình. Cho đến hiện tại, Laura Castro dường như đã quen với việc mang trên mình một đôi mắt đặc biệt với những khả năng vô cùng kì lạ và khác người. Trong khi đó, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhãn khoa thì vẫn tỏ ra bất lực trước hiện tượng kỳ quái này.

