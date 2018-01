Lạnh hơn cả sao Hỏa ở Mỹ, Canada: Cơ thể con người biến đổi ra sao

(Dân Việt) Nhiệt độ thấp kỷ lục ở Mỹ và Canada có thể gây ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe con người nếu không có biện pháp phòng bị.

Người dân ở khu vực Bắc Mỹ đối mặt với cái rét kỷ lục trong hơn 100 năm qua.

Theo Independent, nhiều khu vực ở Mỹ và Canada đang phải trải qua đợt giá rét chưa từng thấy trong hơn 100 năm qua.

Nhiệt độ ban đêm ở Canada được ghi nhận tới âm 40 độ C, thấp hơn nhiều so với sao Hỏa, Nam Cực hay Everest Base Camp (EBC). Cụ thể, nhiệt độ hàng ngày ở sao Hỏa chỉ khoảng âm 23 độ C.

Everest Base Camp là điểm đầu tiên cần phải vượt qua với những người muốn chinh phục Everest, cách mực nước biển 5.300 mét ở Nepal và nhiệt độ hiện đã xuống tới âm 33 độ C.

Trong khi đó, thành phố Des Moines, thủ phủ của bang Iowa, Mỹ, ghi nhận mức nhiệt âm 29 độ C vào dịp năm mới và có thời điểm xuống thấp tới âm 35 độ C.

Chuyện gì sẽ xảy ra với con người khi phải đối mặt với mức nhiệt độ thấp kỷ lục đến như vậy mà không có biện pháp phòng bị?

Theo báo Anh, khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống dưới 35 độ C, con người có nguy cơ bị hạ thân nhiệt cấp.

“Trái tim và lá gan là nơi tạo ra nhiều nhiệt nhất trong cơ thể, cùng với mức nhiệt độ được duy trì ở bộ não”, Tiến sĩ Joe Alton, tác giả của cuốn cẩm nang về sức khỏe nói.

Bờ Đông nước Mỹ đang trải qua mùa đông khắc nghiệt với nhiều khu vực bị chôn vùi trong tuyết.

“Nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, đồng nghĩa với việc những cơ quan này trong cơ thể không thể đáp ứng được mức nhiệt độ lạnh giá bên ngoài”.

Cảm nhận đầu tiên khi đối mặt với cái rét là sự run rẩy. Đây là phản xạ vô thức của cơ thể nhằm tăng nhiệt độ, bằng cách sử dụng cơ bắp.

Con người đứng ở khu vực có nhiệt độ thấp quá lâu cũng sẽ bị co thắt mạch máu, để cơ thể tập trung vận chuyển máu đến các mô quan trọng hơn. “Điều này giúp làm giảm mức nhiệt mất đi bởi môi trường xung quanh”.

Triệu chứng đầu tiên của hạ thân nhiệt là không thể nói nên lời, lú lẫn, chóng mặt và tăng nhịp tim. Một số người thậm chí còn bị mất trí nhớ hay mất ý thức tạm thời.

Những người bị tê cóng có thể nhận thấy da chuyển sang màu đỏ hoặc trắng và cảm thấy ngứa, tê tái.

Chính quyền Mỹ khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trong thời điểm này. Nếu buộc phải ra ngoài, mọi người cần phải giữ thân nhiệt bằng nhiều lớp áo ấm. Ăn nhiều thực phẩm và hấp thụ chất lỏng cũng giúp cơ thể duy trì nhiệt độ ở những bộ phận quan trọng nhất.