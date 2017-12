Lính Triều Tiên bỏ trốn có kháng thể bệnh than trong người

(Dân Việt) Cách đây ít ngày, Mỹ tố cáo Triều Tiên đang tìm cách phát triển vũ khí sinh học gắn trên tên lửa đạn đạo.

Một binh sĩ Triều Tiên bỏ trốn cách đây mấy tuần.

Tờ Daily Mail của Anh dẫn lại thông tin từ kênh Channel A của Hàn Quốc khẳng định, đã tìm thấy các kháng thể bệnh than trong máu của một binh sĩ Triều Tiên bỏ trốn. Người này trốn tới Hàn Quốc năm 2017.

Phát hiện mới nhất này khiến nhiều chuyên gia lo ngại, rất có thể Triều Tiên đang tìm cách đưa vi khuẩn bệnh than lên tên lửa đạn đạo của mình. Khi đó, tên lửa đạn đạo sẽ trở thành vũ khí sinh học cực kì nguy hiểm.

Theo các chuyên gia dịch tễ, bệnh than có thể giết chết 80% số người mắc phải nếu không được chữa trị kịp thời trong vòng 24 giờ. Cách duy nhất để phòng là tiêm vắc-xin hoặc cơ thể có kháng thể chống lại bệnh than.

Chuyên gia phỏng đoán rằng rất có thể binh sĩ này đã phơi nhiễm với vi khuẩn bệnh than hoặc được tiêm vắc-xin bệnh than để miễn dịch. Hãng tin UPI cho biết quân đội Hàn Quốc vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh than. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tới cuối năm 2019, quốc gia này sẽ có vắc-xin phòng bệnh than.

Ngày 20.12, tờ Asahi của Nhật Bản khẳng định Triều Tiên đang tìm cách thử nghiệm vi khuẩn bệnh than có thể chịu được áp suất và nhiệt độ rất lớn khi phóng cùng tên lửa đạn đạo hay không. Ở thời điểm quay lại khí quyển, tên lửa đạn đạo có thể sản sinh nhiệt lượng lên tới 7.000 độ C.

Cách đây 2 ngày, phòng Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cáo buộc ông Kim Jong-un theo đuổi các loại vũ khí hóa học, sinh học. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc và tố rằng chính Mỹ mới là quốc gia sử dụng vũ khí sinh học trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).