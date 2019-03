Lý do ông Kim Jong Un cẩn thận dùng gạt tàn khi hút thuốc ở sân ga TQ

(Dân Việt) Không chỉ sử dụng gạt tàn riêng, ông Kim Jong Un còn mang theo toilet di động và chỉ dùng bút do em gái đưa khi ở nước ngoài. Tất cả được cho là đều có lý do đằng sau.

Trên đường đến Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dừng tại ga Nam Ninh (Trung Quốc) rạng sáng này 26/2 để nghỉ ngơi, hút thuốc và trò chuyện với các quan chức đi cùng.

Trong đoạn video được ghi lại bởi người quay phim đài truyền hình Tokyo (Nhật Bản), ông Kim Jong Un châm thuốc bằng một que diêm. Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo Jong khi đó cầm sẵn một chiếc gạt tàn thủy tinh để ông Kim Jong Un bỏ thuốc lá và cả que diêm vào trong đó.

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng gạt tàn riêng của ông Kim Jong Un là hành động nhằm ngăn chặn các quốc gia khác thu thập ADN của ông, Reuters đưa tin.

“Cố lãnh đạo Kim Jong Il, cha của ông Kim Jong Un, từng lo ngại về vấn đề tình báo y tế, vì vậy các đơn vị an ninh có thể đã duy trì quy tắc bảo mật này với con trai ông, theo ông Mad Madden, người sáng lập trang web về Triều Tiên tại Mỹ.

Lo ngại vì vấn đề bảo mật an ninh cũng chính là lý do ông Kim Jong Un dùng bút riêng do em gái đưa để ký tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái thay vì chiếc bút được đặt sẵn trên bàn.

Báo chí cũng nhiều lần đưa tin về việc lãnh đạo Triều Tiên mang theo toilet riêng khi đi công du để tránh để lộ các thông tin về y tế. Tháng 6/2018, khi tới Singapore gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đoàn tháp tùng của ông Kim Jong Un mang theo thực phẩm từ Triều Tiên nhằm tránh ngộ độc và chuẩn bị toilet riêng cho ông.

Trước đó, vào tháng 4/2018, trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Panmunjom, ông Kim cũng cho người chuyển toilet di động tới.

Tuy nhiên, tờ South China Morning Post lại đưa ra một giả thiết khác để giải thích cho hành động này của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo đó, Ông Kim Jong Un được cho là thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhà Trung Quốc khi không vứt tàn thuốc lá xuống sân nhà ga thuộc lãnh thổ nước này.