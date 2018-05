Ly hôn nhưng vẫn đòi "sở hữu vợ", chồng cũ sát hại chồng mới

(Dân Việt) Dù đã ly hôn nhưng gã đàn ông này không cho phép vợ cũ có hạnh phúc mới. Với họ, vợ cũ vẫn là “của mình”, mình vẫn được “sở hữu” nên không được phép đi cùng hay chung đụng với người đàn ông khác. Không thể cấm cản, gã điên cuồng nghĩ cách để thực hiện kế hoạch của mình.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Hung thủ (trùm đầu) bị bắt giữ tại cơ quan cảnh sát. Hung thủ giấu mặt Vào lúc 5 giờ 30 ngày 11/2/2018, nhiều người dân tại thành phố Vasai, bang Maharashtra trong lúc đi tập thể dục đã hoảng hốt khi nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ một khu đất trống. Mọi người chạy đến thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất với nhiều thương tích khắp cơ thể. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết nhiều giờ trước đó. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chùm chìa khóa và bức ảnh một phụ nữ. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Vijaykumar Yadav – một nhà cung cấp rau tại địa phương và bức ảnh ấy chính là Shikha – người vợ 26 tuổi của anh. Ngay lập tức, cảnh sát đã triệu tập và lấy lời khai của cô. Đau khổ trước cái chết của chồng mình, Shikha không thể nghĩ rằng ai đó có thể ra tay với anh bởi cô cho biết bản thân chồng mình là người hiền lành, không có mâu thuẫn, thù hằn với ai, mối quan hệ vợ chồng của hai người rất hạnh phúc. Cảnh sát cũng loại trừ khả năng của một vụ giết người cướp của. Mọi việc đang dần đi vào bế tắc thì đúng lúc này, họ phát hiện được một chi tiết hết sức quan trọng, rằng nạn nhân là người chồng thứ hai của Shikha. Trước đó, cô từng kết hôn với Ashwinikumar Shrivastava (38 tuổi) nhưng cả hai đã lâu rồi không còn gặp lại. Mối nghi ngờ lúc này đổ dồn vào Ashwinikumar Shrivastava – một người làm việc tự do ở thành phố khác. Sau khi phân tích các chi tiết mà nhân chứng cung cấp, cảnh sát đã vây bắt y khi đang ở tại nhà chị gái. Lúc đầu, Ashwinikumar một mực phủ nhận và còn lớn tiếng dọa dẫm cảnh sát đã đổ oan cho mình. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận. Lúc này, bản thân Shikha cũng vô cùng bất ngờ khi biết gã chồng cũ của mình chính là hung thủ. Ly hôn vẫn muốn “sở hữu” Ashwinikumar Shrivastava và Shikha kết hôn sáu năm trước. Lúc mới cưới, cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc nhưng không lâu sau đó nhiều mâu thuẫn đã phát sinh, Ashwinikumar khi đó mới lộ rõ bản tính của một kẻ nát rượu, vũ phu, lười lao động. Không thể chịu nổi cuộc sống này, Shikha đã quyết định gải thoát cho mình. Mặc dù đã đường ai nấy đi nhưng Ashwinikumar vẫn thường xuyên qua lại quấy nhiễu vợ cũ và gia đình cô. “Tôi và cô ấy đã nhiều năm chung sống nên không thể nói ly hôn là xong. Cô ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, không được phép chung sống với người đàn ông khác”, Ashwinikumar giải thích cho hành vi của mình. Năm ngoái, Shikha kết hôn với Vijaykumar Yadav và chuyển đi nơi khác sinh sống. Khi biết chuyện này, Ashwinikumar tỏ ra vô cùng tức giận, liên tục gọi điện cho Shikha, yêu cầu quay trở lại nhưng cô từ chối. Shikha chỉ thông báo rằng mình đã tái hôn nhưng không tiết lộ địa chỉ hiện tại. Tuy nhiên, bằng nhiều cách, Ashwinikumar đã tìm ra nơi Shikha và Vijaykumar sinh sống. Người chồng cũ đã theo dõi Vijaykumar trong nhiều ngày trước khi ra tay sát hại anh bằng 17 nhát dao vào cổ, ngực và bụng. “Ashwinikumar khai nhận rằng anh ta giết Vijaykumar với hy vọng rằng Shikha sẽ không thể ở với ai được nữa và phải quay trở lại với anh ta”, đại diện cảnh sát cho biết. ----------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 12/5/2018.

