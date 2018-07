Ly kỳ hành trình phá vụ án đặc biệt nhất nước Mỹ nhờ dấu vết “biết nói” trên cây

(Dân Việt) Chỉ với bằng chứng nhỏ tới mức không thể tin được, các nhà điều tra vẫn có thể tìm ra kẻ thủ ác sau hàng loạt dấu vết hết sức mong manh. Đây được đánh giá là vụ án mạng đặc biệt nhất nước Mỹ, khi lần đầu tiên sử dụng ADN thực vật trong quá trình phá án.

Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ. Đó là lý do vô số sự thật tưởng chừng không bao giờ có thể làm sáng tỏ nhưng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Loạt bài “Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN” sẽ phần nào hé lộ những câu chuyện kỳ lạ ấy. Trong những năm tháng công tác tại lực lượng cảnh sát bang Arizona, điều tra viên Paul Gruber đã gặp rất nhiều vụ trọng án, hầu hết các vụ án đều không dễ dàng. Tuy nhiên, có một vụ mà Paul Gruber vẫn còn nhớ mãi bởi đây là một trong những thử thách đòi hỏi trí thông minh, sự kiên trì, tận tâm của anh và các đồng nghiệp nhiều nhất, nếu không chẳng biết kết quả sẽ đi đến đâu vì chứng cứ để có thể khép tội được thủ phạm rất mong manh. Đó là vụ án giết người ném xác ở hạt Phoenix từng gây rúng động dư luận vào năm 1992. Xác nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường (trái) và chân dung hung thủ. Vụ giết người bí ẩn Gần khuya ngày 3/5/1992, chuông điện thoại của phòng cảnh sát điều tra bang Arizona đổ liên hồi. Đó là tin báo về một vụ nghi giết người ở một khu vực hẻo lánh thuộc hạt Phoenix. Paul Gruber cùng các đồng nghiệp lập tức lên đường. Tại đây, giữa lùm cây dại um tùm, cảnh sát tìm thấy thi thể một người phụ nữ trong tư thế nằm úp, áo bị vén lên đến ngực, cơ thể bầm tím, xây xước. Nạn nhân sau đó được xác định là Denise Johnson. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Denise tử vong do ngạt thở. Tuy nhiên, các dấu vết tại hiện trường gần như không có gì bất thường để lực lượng cảnh sát có được những thông tin quan trọng ban đầu. Họ nhận định có khả năng nạn nhân bị giết tại một địa điểm khác rồi bị ném xác ở đây. Mở rộng tìm kiếm, họ phát hiện một chiếc máy nhắn tin thuộc về người đàn ông có tên Mark Bogan cách hiện trường không xa. Được triệu tập lấy lời khai tại đồn cảnh sát, người đàn ông thừa nhận rằng đã cho Denise đi nhờ một đoạn và hai người có quan hệ tình dục trong chiếc xe bán tải của mình. Sau đó, Mark đưa Denise tới điểm cô muốn xuống. Sau khi chia tay nhau, Mark Bogan mới phát hiện chiếc máy nhắn tin cũng không cánh mà bay. Mặc dù nhiều nhân chứng khẳng định đã thấy chiếc xe bán tải giống loại xe của Mark quanh khu vực hiện trường trong khoảng thời gian Denise bị giết nhưng Mark một mực phủ nhận các cáo buộc và khăng khăng mình chưa từng xuất hiện ở gần hiện trường vụ án. Vạch mặt kẻ thủ ác Mất khá nhiều thời gian, song cơ quan điều tra vẫn không có được những dữ liệu đủ để phá án. Dù bằng linh cảm nghề nghiệp, họ tin rằng Mark Bogan có liên quan đến cái chết của nạn nhân nhưng lại không tìm ra bằng chứng buộc tội khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, nhất định không bỏ cuộc, lực lượng cảnh sát Arizona đã tỏa đi, cẩn trọng xem xét từng gốc cây, ngọn lá, tìm kiếm những dấu vết bất thường liên quan đến vụ án trên cả một khoảng đất rộng. Công việc tưởng chừng mong manh ấy đã hé lộ điều bất ngờ, đó là những vết xước nhỏ trên thân cây Palo Verde gần đó. Thế nhưng, cảnh sát quyết không từ bỏ bất kì dấu vết nào. Với niềm hy vọng tưởng chừng như quá yếu ớt, cảnh sát đành nhờ tới sự giúp đỡ của một nhà thực vật học. Qua phân tích, vị chuyên gia này cho rằng vết xước này có thể do một chiếc ô tô gây ra. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành khám xét chiếc xe bán tải của nghi phạm và phát hiện 2 vỏ hạt Palo Verde nhỏ trên thùng xe. Vì đây là loại cây rất phổ biến trong vùng nên chứng cứ này vừa mơ hồ, vừa vô căn cứ. Tuy nhiên, nhà thực vật học đã tiến hành kiểm tra và đối chiếu ADN giữa cái cây bị xước ở hiện trường vụ án và 2 vỏ hạt tìm thấy trên xe Mark Bogan. Kết quả thật bất ngờ khi chúng trùng khớp với nhau, chứng tỏ Mark Bogan đã có mặt tại hiện trường phát hiện xác chết. Trước chứng cứ không ngờ, Mark Bogan tái mặt đi. Sau một hồi trấn tĩnh, hắn run run nhận tội rồi khai nhận rành mạch về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi quan hệ tình dục, giữa hai người xảy ra cãi vã do bất đồng về khoản tiền mà Denise nhận được khi “phục vụ” Mark. Trong cơn giận dữ, nghi phạm đã rat ay bóp cổ nạn nhân đến chết rồi chở xác cô đến khu vực hẻo lánh phi tang. Nhờ chứng cứ bất ngờ đó, Mark đã bị cáo buộc tội giết người cấp độ 1, phải chịu án tù chung thân và không được ân xá. --------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN vào 4h ngày 23/7/2018.

