Malaysia: Bất ngờ trở thành Thủ tướng ở tuổi 92

(Dân Việt) Ông Mahathir Mohamad đã trở thành nhà lãnh đạo dân bầu già nhất thế giới khi trúng cử chức Thủ tướng Malaysia ở đuổi 92.

Ông Mahathir Mohamad trở thành Thủ tướng Malaysia ở tuổi 92. Ảnh: Reuters.

Ông Mahathir từng là Thủ tướng Malaysia, đồng thời là người đứng đầu liên minh Barisan Nasional (BN) trong 22 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2003. Dưới sự lãnh đạo của ông, Malaysia được đánh giá là một “con hổ Đông Nam Á” với tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc trong những năm 90 của thế kỷ 20.

Ngoài ra, ông cũng chính là người đã “đỡ đầu” cho ông Najib Razak – người trở thành Thủ tướng Malaysia vào hồi năm 2008. Tuy nhiên, do ông Razak bị vướng vào nhiều cáo buộc tham nhũng mà điển hình là nghi vấn “rút ruột” khoảng 700 triệu USD từ Quỹ đầu tư phát triển Malaysia Berhad do chính vị Thủ tướng thành lập, vị chính trị gia 92 tuổi đã quyết định rời bỏ liên minh BN vào năm 2016 để gia nhập liên minh đối lập Pakatan Harapan (Liên minh của Hi vọng) vì “quá xấu hổ do liên quan tới một đảng bị đánh giá là ủng hộ tham nhũng”. Vào tháng 1 vừa rồi, ông đã quyết định quay lại chính trường và tuyên bố chạy đua chức Thủ tướng Malaysia.

Trong cuộc bầu cử vừa rồi, liên đảng Pakatan Harapan đã bất ngờ dành được 121/222 ghế trong quốc hội (trong đó có cả những ghế vốn từng chỉ được nắm giữ bởi chính phủ), đánh bại liên đảng BN – thế lực được cho là “bất khả chiến bại” trong chính trường Malaysia. Theo BBC, giá cả sinh hoạt ngày càng cao cộng thêm với các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông Najib Razak đã khiến cho các cử tri rời xa liên minh vốn cầm quyền từ khi Malaysia giành độc lập từ năm 1957 cho tới nay.

“Tôi cảm thấy rằng sự thay đổi này mang tới tương lai tốt hơn cho đất nước”, Suva Selvan – một bác sĩ 48 tuổi – nói. “Hi vọng của chúng tôi là một chính phủ công bằng, tự do, thống nhất và tốt hơn”.

Hiện tại, do không một đảng nào trong liên minh Pakatan Harapan giành được đa số, việc chỉ định thành lập chính phủ sẽ do Quốc vương Malaysia Muhammad V quyết định.

Được biết, dù có chiến thắng lịch sử, ông Mahathir Mohamad sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai mà trước mắt là quá trình chuyển giao quyền lực được nhiều nhà quan sát nhận định là sẽ không “suôn sẻ”. Ngoài ra, ông Mohamad cũng chỉ dự định cầm quyền 2 năm, tha bổng cho cựu phó thủ tướng Anwar Ibrahim – người từng bị sa thải, cáo buộc tham nhũng và kê gian rồi bị bỏ tù sau khi kêu gọi cải cách kinh tế, chính trị vào năm 1998 - để dọn đường cho ông này quay lại chính trường và thay thế mình.