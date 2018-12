Mặt nạ giết người - Vụ án đầu tiên được phá nhờ dấu vân tay

(Dân Việt) Năm 1905, nước Anh rúng động bởi vụ án mạng có bí danh là “Chiếc mặt nạ giết người”. Đây là một câu chuyện ly kỳ, nơi 2 nạn nhân đã phải “đánh đổi” mạng sống của mình để rồi vĩnh viễn thay đổi lịch sử điều tra tội phạm thế giới, chỉ bằng 1 dấu vân tay rất nhỏ.

Có rất nhiều vụ án mạng xảy ra mà nguyên nhân chỉ vì những lý do tưởng chừng như rất hoang đường, nhưng lại gây chấn động thế giới, thậm chí còn tác động rất lớn đến đời sống xã hội, hệ thống tư pháp... Loạt bài 10 vụ án mạng gây chấn động sau đây sẽ lột tả chân thực những gì xảy ra trong các vụ trọng án, vốn đã đi vào lịch sử nhân loại. Vụ án vợ chồng ông Thomas - Ann Farrow là một trong những đại án của London năm 1905 Chiếc mặt nạ giết người Buổi sáng ngày 27/3/1905, ông chủ hàng tạp hóa Thomas Farrow bị đánh thức bởi những tiếng đập cửa thất thanh. Chỉ mới 7 giờ sáng, khi cả London vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khi làn sương mù còn chưa tan trên vọng tháp Big Ben, thì cửa hàng Chapman’s Oil & Colour Shop đã có những vị khách lạ mặt viếng thăm. Dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng với tính chất của người làm kinh doanh, ông Farrow buộc lòng phải mở cửa sớm hơn thường lệ. Nhưng nếu có cơ hội để làm lại, chắc chắn Thomas Farrow sẽ ngủ tiếp để tránh khỏi mối tai họa thiệt thân đó. Chỉ cần ông chủ cửa tiệm mở cửa, hai vị khách lạ mặt kia mau chóng hiện nguyên hình là phường đạo chích chuyên nghiệp. Với vũ khí trên tay, chúng đe dọa ông Farrow, yêu cầu ông phải giao nộp hết toàn bộ tài sản trong cửa tiệm, tất cả tiền mặt mà ông Farrow đã cố gắng dành dụm suốt một đời. Khi Thomas Farrow định chống cự, chúng liền lao vào người đàn ông trung niên, tấn công man rợ. Ông chủ cửa tiệm ngã xuống nhưng vẫn cố gắng ngăn cản những kẻ thủ ác lên lầu, bởi ở phía trên vợ ông - bà Ann đã biết chồng mình bị tấn công và đang lao xuống ứng cứu. Chúng liền ra tay sát hại cả vợ chồng ông chủ hàng tạp hóa, sau đó rời đi với 15 đô-la lục lọi được. Khoảng một giờ sau, cậu thiếu niên William Jones đến cửa tiệm. Cậu bé 16 tuổi này ngạc nhiên khi thấy cửa bị khóa, dù theo thông lệ thì vào giờ này ông chủ đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc của một ngày. Lo lắng điều chẳng lành xảy ra, Jones chạy đi và trở về với một vị trợ lý khác. Họ cố gắng vào ngôi nhà bằng cửa sau, để rồi thấy cảnh tượng kinh hãi và đau lòng. Williams Jones và người trợ lý mau chóng báo cáo sự việc cho nhà chức trách. Trung sĩ Albert Atkinson đến hiện trường, thấy bà Ann vẫn còn thoi thóp thở nhưng với những vết thương rất nặng. Cũng giống như ông Thomas, cả hai vợ chồng bị những kẻ thủ ác tấn công vào đầu, với những vết thương sâu hoắm. Bà Ann được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Mẫu vân tay của Alfred Stratton còn lưu trên chiếc hộp đựng tiền Tài trí Collins & Sự thay đổi lịch sử thế giới Vụ án rơi vào ngõ cụt. Động cơ gây án rõ ràng nhưng không có hung khí và cũng không có nhân chứng. Tất cả những gì cảnh sát thu thập được là một hộp tiền rỗng với loang lổ vết máu, bên cạnh đó là chiếc mặt nạ của kẻ thủ ác bỏ lại hiện trường sau quá trình vật lộn với ông Thomas (cũng vì thế vụ án này còn được gọi là “Chiếc mặt nạ giết người”). Thu thập hiện trường, phong tỏa khu vực và lấy lời khai của tất cả những ai có mặt trong khu vực ở thời điểm đó, cảnh sát có thêm một số chi tiết quan trọng. Hai người giao sữa trong khu vực nói rằng họ nhìn thấy có hai gã đàn ông rời khỏi cửa tiệm Oil & Colour Shop trong khoảng thời gian 7 giờ 15 phút sáng. Một nhân chứng thứ ba tiết lộ thêm, gã du thủ du thực Alfred Stratton có lảng vảng trong khu vực này trong thời điểm xảy ra vụ trọng án. Alfred Stratton - 22 tuổi, và anh trai của gã, Albert Stratton chưa có tiền án tiền sự. Dù vậy, chúng nổi tiếng khắp thành London những năm đầu thế kỷ 19 với tài trộm cắp, với những vụ cãi lộn, đánh đấm. Chúng như thể đã “cà khịa” với cả cái thành London này vậy. Và dĩ nhiên, chúng là những nghi can hàng đầu. Cảnh sát triệu tập bạn trái của Alfred. Cô ta xác nhận rằng bạn trai của mình có bộ trang phục giống hệt như những gì các nhân chứng mô tả trong buổi sớm tinh mơ xảy ra vụ án mạng. Trong khi đó, bạn gái của Albert cung cấp thêm rằng cô ngửi thấy mùi parafin - một hợp chất có trong dầu hỏa. Trong khi đó, Oil & Colour Shop của vợ chồng nạn nhân Thomas - Ann Farrow lại bán loại nhiên liệu này. Bên cạnh đó, Albert còn lộ ra thêm là hắn có một khoản tiền mặt mà khi cô bạn gái hỏi đến, gã không trả lời được và chỉ lảng đi. Nhưng làm thế nào để cảnh sát có thể khép tội trạng cho anh em nhà Stratton? Ngày 2/4, Alfred bị bắt giữ trong quán rượu King of Prussia. Ngày hôm sau, đến lượt Albert bị bắt ở một nơi không xa hiện trường. Chỉ có điều, người giao sữa không thể khẳng định chúng có phải hung thủ hay không, vì trời còn sớm và không nhìn rõ mặt hai kẻ thủ ác. Nhưng thanh tra thám tử Charles Collins thì đã tìm ra lý lẽ thuyết phục để khép tội anh em nhà Stratton. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ông phóng to các dấu vân tay để lại trên chiếc hộp đựng tiền nhuốm máu ở hiện trường cửa tiệm Oil & Colour Shop. Bên cạnh dấu vân tay của vợ chồng ông Thomas và bà Ann Farrow, thì có thêm một dấu vân tay lạ mặt khác. Và dấu vân tay ấy trùng khớp hoàn toàn với dấu vân tay từ những đầu ngon tay của Alfred Stratton. Anh em nhà Stratton cúi đầu nhận tội và bị xử tử Hai gã côn đồ lập tức bị khép tội. 9 giờ sáng ngày 23/5/1905, anh em Alfred và Albert Stratton bị hành hình tại nhà tù Wandsworth. Chúng trở thành những người đầu tiên trên thế giới bị kết tội vì dấu vân tay. Kể từ vụ án này, một phương pháp quan trọng và hữu hiệu được sử dụng trong khoa học pháp y, đó là dấu vân tay. Nó đã trở thành phương pháp hữu dụng và không thể thiếu trong các cuộc điều tra, và sau này có rất nhiều kẻ phạm tội phải cúi đầu bởi phương pháp điều tra dựa trên dấu vân tay hiện trường. --------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài 10 vụ án mạng gây chấn động vào 4h ngày 31/12/2018.

