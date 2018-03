MC truyền hình cảnh báo "kẻ phản bội Nga": "Chớ có sống ở Anh"

(Dân Việt) Mới đây, một người dẫn chương trình của Nga dường như đã đưa ra lời đe dọa, cảnh báo những điệp viên hai mang chống lại nước Nga “chớ có sống ở Anh”.

Người dẫn chương trình Kênh 1 Kirill Kleimenov

“Tôi không mong việc chết chóc sẽ đến với ai cả nhưng vì mục đích giáo dục đơn thuần, tôi có một cảnh báo tới những ai có ý định theo đuổi nghề này (điệp viên hai mang – PV), Kirill Kleimenov – MC Kênh 1 của đài Vremya – nói trên sóng truyền hình. “Làm một kẻ phản quốc là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới”.

Theo BBC, Kirill còn tuyên bố, nghiện rượu, ma túy, căng thẳng và trầm cảm dẫn đến đau tim và thậm chí là tự tử là “những căn bệnh nghề nghiệp” của một kẻ phản quốc, đồng thời chỉ ra rằng rất ít những người như vậy sống được lâu.

Ngoài ra, MC này còn đưa ra một thông điệp dường như nhắm tới những người mà ông gọi là “kẻ phản quốc”: “Chớ có sống ở Anh” – thông điệp được cho là liên quan đến cái chết của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Salisbury (Anh).

Ông Sergei Skripal và con gái Yulia Skripa

Sergei Skripal, 66 tuổi, được đưa tới viện cấp cứu sau khi ngã gục tại một trung tâm thương mại hôm 4.3 vừa rồi. Ông từng là một điệp viên của Nga và đang làm việc ở cục tình báo MI6 của Anh. Ngoài Sergei, cô con gái 33 tuổi Yulia Skripa của ông cũng trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết hai người bị phơi nhiễm với một loại chất độc thần kinh chưa thể xác định.

Tờ Daily Mail cho rằng Sergei đã bị trừ khử bởi một số đồng nghiệp cũ sau khi ông này chỉ điểm một số điệp viên Nga đang hoạt động ở Anh. Ông từng là đại tá trong lực lượng tình báo Nga, bị kết tội năm 2006 vì làm gián điệp cho MI6. Được biết, Sergei đã bí mật tuồn tài liệu cho MI6 bằng cách giấu chúng dưới một tảng đá tại công viên ở Moscow. Khi bị bắt, ông phải ngồi tù 13 năm tại nhà tù an ninh cẩn mật tại Nga từ tháng 6.2006. Tới năm 2010, ông được thả tự do sau khi 10 điệp viên chìm của Nga được Mỹ thả tự do.

Tuy nhiên, về phía mình, Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

"Điều chúng ta thấy chỉ là những bài báo nói rằng nếu đó là Nga, sẽ có phản ứng khiến Nga phải nhớ mãi mãi. Điều đó không nghiêm túc. Đây thực ra là lời lẽ tuyên truyền, cuồng loạn, họ đang cố làm gia tăng căng thẳng", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay nói trong chuyến thăm châu Phi.

Hiện tại, cảnh sát Anh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Các nhà chức trách cũng đã xác nhận rằng, tổng cộng 21 người, bao gồm cả cha con ông Sergei, đang phải nằm viện.