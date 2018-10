Mẹ “phê” thuốc nghĩ mình là anh hùng cứu thế giới khiến con 4 tuổi chết đau đớn

(Dân Việt) Sau khi chiếc xe “điên” dừng lại vì gây tai nạn, cảnh sát vô cùng sửng sốt khi thấy một người phụ nữ ngồi gục trước bánh lái, nước dãi chảy ra từ miệng cùng hơi thở ngày càng yếu ớt. Trên chiếc ghế bên cạnh, một bé gái với cơ thể đầy máu đã tử vong.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Chiếc xe với phần đầu nát bét sau khi chủ nhân của nó điều khiển trong trạng thái “phê” thuốc. Chuyến xe kinh hoàng Một ngày tháng 11/2013, trên khu vực xa lộ South East thuộc thành phố Adelaide (Australia), một chiếc xe tải nhỏ màu bạc mang nhãn hiệu Toyota lao đi vun vút. Hành vi điều khiển xe lạng lách liên tục, sai làn đường của người tài xế gây ra cảnh tượng hỗn loạn cho những chiếc khác đang lưu thông trên tuyến đường, buộc nhiều tài xế phải nhanh chóng né tránh. Nhận thấy chiếc xe có biểu hiện nghi vấn, không đảm bảo an toàn nên cảnh sát tuần tra đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, không những không chấp hành, tài xế còn điều khiển xe phóng nhanh hơn. Khoảng vài phút sau, do không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào phía sau xe container đang chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, chiếc xe lao sang bên trái đường, phần trước nát bét. Khi tới gần chiếc xe, cảnh sát vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một người phụ nữ ngoài 30 tuổi ngồi gục trước bánh lái, trong khi nước dãi chảy ra từ miệng cùng hơi thở ngày càng yếu ớt. Trên chiếc ghế bên cạnh, một bé gái với cơ thể đầy máu. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định do tài xế mất lái. Danh tính hai người trên chiếc xe “điên” cũng nhanh chóng được xác định. Đó là Kylie Anne Hie, 34 tuổi và con gái Charlotte, 4 tuổi. Được cấp cứu tại bệnh viện, người mẹ may mắn thoát chết nhưng bé gái đã tử vong do những vết thương quá nặng. Bi kịch của bé gái có người mẹ nghiện Kylie Anne Hie bên con gái 4 tuổi của mình. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã kết luận người phụ nữ này dương tính với chất gây nghiện methamphetamine, vào thời điểm sau khi gây tai nạn, nồng độ chất này trong cơ thể cô là 0,34mg. Việc sử dụng chất kích thích quá liều khiến Kylie Anne Hie bị mất phương hướng, toàn bộ hành vi đều được thực hiện trong tình trạng bị ảo giác. Tại Sở cảnh sát, Kylie đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, sau đám tang của một thành viên trong gia đình, hai mẹ con Kylie lên xe trở về nhà. Tuy nhiên, trước khi đi, người mẹ này có dấu hiệu nôn nao trong người nên đã lén sử dụng ma túy. Sau đó, Kylie cảm thấy lâng lâng và bắt đầu gặp ảo giác, nghĩ mình là người hùng mang sứ mệnh cứu thế giới vội điều khiên xe lao đi trong trạng thái ngất ngây, dẫn đến không làm chủ được tốc độ, mất lái và gây ra tai nạn khiến con gái tử vong. “Charlotte đã không có sự lựa chọn nhưng Kylie thì chắc chắn có. Sự sống của con gái tôi đã kết thúc bởi sự bất cẩn của chính mẹ mình chứ không phải một người nào khác”, chồng cũ của Kylie tức giận cho biết. Theo cảnh sát, Kylie có một lý lịch lái xe không mấy đẹp đẽ với không ít lần chạy xe quá tốc độ, lái xe trong khi say rượu và lái xe khi không có bằng lái. Lời khai cũng cho thấy người mẹ này đã dùng chất kích thích trong 3 năm trở lại đây và thường xuyên sử dụng trong lúc lái xe. Với hành vi lái xe nguy hiểm trong khi đang “phê” thuốc khiến bé gái 4 tuổi tử vong, Kylie Anne Hie đã bị tòa tuyên án 3 năm tù giam. -------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 4/10/2018.



Tag: phe ma tuy, soc thuoc, tin phap luat, te nan xa hoi, trong an, an mang, me giet con vi phe ma tuy, an ninh the gioi, tin the gioi