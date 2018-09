Mùi hôi khủng khiếp trong thùng nhựa hé lộ bí mật kinh hoàng của người vợ cũ

Mùi hôi khủng khiếp trong thùng nhựa hé lộ bí mật kinh hoàng của người vợ cũ

(Dân Việt) Khi mở chiếc thùng ra, cảnh sát phát hiện mùi thi thể phân hủy trong axit bốc ra nồng nặc, hôi thối khủng khiếp.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng. Hai vợ chồng Larissa đón đứa con đầu lòng. Mâu thuẫn nặng nề Larissa và Tim Schuster quen nhau ở Missouri (Mỹ) trong thời gian làm việc tại một viện dưỡng lão khi đang học đại học. Hai người kết hôn năm 1982. Ba năm sau đó, 2 người đón con gái đầu lòng Kristin và chuyển đến California sinh sống. Tại đây, Larissa làm việc tại một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp. Năm 1990, đứa con trai thứ hai chào đời trong niềm hạnh phúc của 2 vợ chồng. Larissa dần trở thành trụ cột của gia đình khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Hàng xóm thường thấy người phụ nữ này rời nhà lúc 6h30 sáng và về sau 19h30 tối. Sau 20 năm chung sống, cuộc hôn nhân của vợ chồng Larissa - Tim ngày càng rạn nứt, khó hàn gắn. Trong khi đó, con gái lớn Kristin thường lẻn ra ngoài hẹn hò với các chàng trai mà mẹ cô không ưng ý. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con tăng lên khiến cho Larissa quyết định gửi con gái về sống với ông bà ngoài. Tháng 2/2002, Larissa và chồng chính thức ly hôn nhưng vẫn sống trong một nhà. Con trai sinh năm 1990 do Larissa nuôi dưỡng. Mùa hè năm 2002, khi Larissa đang thăm người thân ở Missouri, Tim lặng lẽ đóng gói đồ đạc và rời khỏi nhà. Tuy nhiên, người đàn ông này và vợ có những tranh chấp tài chính, tài sản hậu ly hôn. Larissa sau đó trở nên thân thiết với đồng nghiệp nam tên James Fagone (21 tuổi). Tháng 8/2002, người phụ này đã cùng bạn đột nhập vào căn hộ của Tim để lấy lại đồ. Năm 2003, một người bạn tên Mary Solis hẹn Tim đi ăn sáng để trao đổi kinh nghiệm đi phỏng vấn. Tuy nhiên, Tim không đến theo lời hẹn. Solis tỏ ra lo lắng, vì Tim không bao giờ như vậy, nên đã nhờ một người bạn tên Victor đến nhà Tim xem có điều gì xảy ra. Đến nơi, Victor tìm thấy đồng hồ và điện thoại. Đây là điều rất lạ, bởi Tim không bao giờ bỏ điện thoại ở nhà ngay cả khi đi chạy bộ. Theo lịch trình chia sẻ quyền nuôi con, Tim sẽ đón Tyler vào chiều 10/7/2003 tại nơi Larissa làm móng, nhưng anh ta không đến. Sự thật kinh hãi trong chiếc thùng nhựa Chân dung người phụ nữ máu lạnh Larissa. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra sự mất tích bí ẩn này. Một đồng nghiệp và bạn thân của Larissa là Tami báo cáo với cơ quan chức năng về hành động không bình thường của Larissa. Vào ngày 10/7/2003, Larisssa có mặt ở văn phòng khoảng 10-11h sáng, trong khi thời gian thường ngày là 7h30 sáng. Ngoài ra, Tami còn thuật lại sự việc kỳ lạ có liên quan đến Leslie - một đồng nghiệp của hai người. Tami nói Leslie kể rằng Larissa nhờ người này thuê một chiếc xe chở hàng để cô ta có thể chuyển một số đồ đạc. Khi 2 người bạn của Tim báo với cảnh sát về việc người đàn ông này mất tích, họ chưa dám nghĩ đến án mạng xảy ra. Hai người này cho rằng, Tim mới ly hôn và bị mất việc nên có thể tới Las Vegas, lên núi nghỉ ngơi hoặc có thể đã nghĩ quẩn nên tự tử. Ngày 11/7/2003, các thám tử đến nhà Tim. Tại đây, họ tìm thấy khẩu súng của Tim trên ghế ở phòng khách. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy cuộc gọi từ Larissa cho Tim vào ngày 10/7. Khi có bằng chứng này, cảnh sát đã mời Larissa lên thẩm vấn. Tại đây, cô cho biết bản thân không hề biết gì về sự mất tích của chồng cũ. Ngoài ra, cô còn nói không liên lạc với chồng cũ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa bằng chứng về cuộc gọi trên máy của Tim, người phụ nữ này lại biện hộ có thể là nhấn nút trong danh sách quay số nhanh lúc đang ngủ. Để kiểm chứng lời này, cảnh sát đã kiểm tra di động của Larissa. Trong danh sách các số quay số nhanh không có số của Tim. Ngoài ra, qua xem xét di động của Larissa, cảnh sát phát hiện một người có tên là James Fagone. Khi Larissa và con trai Tyler đi du lịch, cảnh sát đã thẩm vấn James Fagone. Trong lần thẩm vấn thứ ba, người này thừa nhận giúp Larissa giết chồng cũ. Theo lời James, đêm hôm xảy ra án mạng, Larissa và James tới nhà của Tim. Tại đây, Larissa gọi cho Tim nói con trai bị bệnh và cô cần gặp Tim gấp. Khi Tim ra ngoài, James dùng súng đánh vào người Tim. Tiếp đó, Larissa tiêm gây mê vào người chồng cũ rồi trùm túi bóng lên đầu nạn nhân và đưa về nhà mình. Nói về khẩu súng được dùng để tấn công Tim, James cho hay, anh ta phi tang ở một công trường xây dựng gần đó. Sau lời khai của James, cảnh sát đã khám xét nhà và văn phòng cùng tủ trữ đồ của Larissa. Khi mở chiếc tủ, nhân viên điều tra nhận thấy một mùi hôi thối bốc ra. Bên trong, họ còn phát hiện thùng nhựa màu xanh nằm giữa các thứ đồ lặt vặt. Cảnh sát mở chiếc thùng và phát hiện thi thể phân hủy. Một tuần sau đó, cảnh sát đã bắt giữ James và Larissa. James thừa nhận Larissa đưa cho anh ta 2.000 USD để giúp ả. James nói âm mưu giết chồng là từ Larissa. Khi nhận số tiền này, James nghĩ chỉ là lẻn vào nhà lấy cắp đồ đạc chứ không phải giết người. Tuy nhiên, anh ta sợ rằng Larissa sẽ trả thù nếu không giúp. Sau khi đưa thi thể Tim về nhà, người phụ nữ này đổ axit vào thùng và cho thi thể vào trong. Sau đó, Larissa chuyển chiếc thùng đến nơi làm việc. Các công tố viên lập luận âm mưu giết chồng cũ của Larissa là tranh chấp tài sản sau ly hôn. Sau 2 phiên tòa xét xử .Larissa và James bị kết án tù chung thân cho tội ác mà mình gây ra. -------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 28/9/2018.

Tag: trong an, an mang, giet nguoi, tin phap luat, tin the gioi, ky an the gioi, tranh giành tài sản